Cómo son los días de Wanda Nara, mientras espera más resultados sobre su salud

La conductora de Telefe disfruta de su familia en Buenos Aires mientras se realiza los chequeos correspondientes, tal como ella misma contó en una carta abierta

Wanda Nara se encuentra en un momento personal delicado: según confirmó la conductora de MasterChef, se quedó en la Argentina para realizarse estudios ya que cuando se hizo un chequeo de rutina, algunos valores no dieron bien. A pesar de las versiones que trascendieron, la mediática reafirmó que este tema decide llevarlo en su intimidad y por el momento no tiene intenciones de hablar o dar más detalles al respecto.

“Buen día a todos , acá estoy después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”, escribió la conductora de Telefe en una extensa carta abierta posteada en su feed de Instagram y siguió: “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, explicó Wanda sobre los hechos que tuvieron lugar la semana pasada.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos.Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, cerró sin dar detalles al respecto.

Lo cierto es que desde que confirmó que estaba realizándose estudios para evaluar su salud, Wanda dejó de mostrarse activa en sus plataformas digitales, algo que solía hacer de manera frecuente hablando con sus seguidores o simplemente compartiendo contenido de producciones de fotos o sus planes.

Aunque en esta oportunidad, fue a través de sus historias de Instagram donde Wanda mostró qué es lo que está haciendo en estos días, mientras sus hijos varones se encuentran disfrutando con su papá Máxi López, quien viajó a Buenos Aires a raíz de todo lo mencionado anteriormente. En ese sentido, Nara mostró sus planes de jueves para sus más de 16 millones de seguidores, quienes la acompañan a través de esta plataforma.

Primero compartió una foto de su hija Isabella con la perrita que ella le regaló, ya que cuando la menor viajó a la Argentina desde Estambul, lo hizo junto a su papá, su hermana y la mascota. Luego subió una selfie de ambas, tanto ella como su hija menor sonriéndole a la cámara y también con su perrita y su otra hija Francesca abrazándolas. Lo cierto es que, a pesar de que la mediática compartió estas imágenes, por estos días suele mantener un perfil más reservado sin dar muchos detalles de su salud y de su cotidianeidad.

Por un lado, se sabe que se refugió en su casa de Santa Bárbara en Tigre, que disfruta el aire libre y que junto a ella están su hermana Zaira, que regresó de sus vacaciones en Ibiza para acompañarla; su marido Mauro Icardi, quien suspendió su vuelta a su equipo, y todos sus hijos, que están en receso escolar. También se instaló a su lado su madre Nora, inseparable y su amigo Kennys, quien aseguran que se bajó del Bailando 2023 porque quería estar disponible para ella.

