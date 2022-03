Con apoyo opositor y oficialista, el acuerdo con el FMI logró dictamen

Compartir

El proyecto de ley que respalda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda asumida en 2018 con ese organismo obtuvo hoy dictamen favorable por unanimidad en el último día del debate en comisión en el Senado.

La iniciativa fue firmada por los 17 senadores que componen la comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque dos de las legisladoras del Frente de Todos, la bonaerense Juliana Di Tulio y la santacruceña Ana María Ianni, apoyaron en disidencia, informaron fuentes parlamentarias a Télam.

El texto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, será puesto a consideración del plenario del Senado para su sanción definitiva en una sesión que será convocada para el próximo jueves.

Para habilitar su discusión en el recinto, el oficialismo deberá contar con el apoyo de dos tercios de los presentes, ya que el reglamento del Senado no permite tratar un proyecto antes de los siete días de haberse producido el dictamen.

El interbloque de Juntos por el Cambio se reunirá hoy por la mañana para definir si presta su consentimiento para dar el quórum durante la sesión del jueves.

El presidente de la comisión, el senador del FdT por La Rioja Ricardo Guerra, abrió la reunión a las 14.10 con la propuesta de comenzar a pasar a la firma el dictamen e inmediatamente después informó que se obtuvieron los 17 avales requeridos.

Varios legisladores del Frente de Todos se manifestaron hoy a favor de firmar el apoyo al entendimiento, a pesar de discrepar con la política del organismo internacional

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que «es un número importante» el obtenido para aprobar el programa con el Fondo y confirmó que enviaría en las próximas horas el pedido de convocatoria a sesión a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

En representación de JxC, el senador por Chaco Víctor Zimmerman adelantó que su bancada iba a acompañar el dictamen y valoró el trabajo realizado y la presencia del equipo económico ayer en la audiencia.

El senador del Peronismo Federal Juan Carlos Romero también anticipó su acompañamiento y expresó que se reservaría para el debate en el recinto los cuestionamientos a las medidas económicas del Gobierno.

Desde Juntos por el Cambio, la senadora Guadalupe Tagliaferri evitó confirmar si su bancada habilitará el quórum necesario de los dos tercios para dar la discusión sobre tablas el jueves, pero subrayó el «compromiso» asumido por su espacio con el tema.

En el plenario de este lunes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieron el acuerdo

«Mañana a la mañana conversaremos sobre el tratamiento sobre tablas. En JxC hemos mostrado enorme compromiso respecto de que la Argentina no caiga en el default y esa responsabilidad sigue inalterable», expresó.

El senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, que habitualmente acompaña las políticas oficiales, anunció que respaldaría la norma pero manifestó críticas a la exposición del lunes del equipo económico ante los senadores.

«Me hubiese gustado terminar el día de ayer con más certezas, saber de qué manera los argentinos vamos a transitar la etapa económica que se avecina», declaró el senador patagónico.

La senadora por Catamarca y exgobernadora Lucía Corpacci declaró que «siempre fue enemiga» del FMI, pero consideró que los costos de no pagarle a la entidad serían «peores».

La legisladora negó los rumores de ruptura de la coalición gobernante, al señalar que «una cosa es que pensamos distinto sobre un tema como este tan complicado» pero aseguró que «la unidad hacia adelante» se mantendrá.

El texto aprobado por los senadores que llegó en revisión por la Cámara de Diputados, contiene solo un artículo en el que se indica: «Apruébase de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la ley 27612 las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI para la cancelación del acuerdo Stand By celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario».

En el plenario de este lunes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieron el acuerdo con el FMI.

