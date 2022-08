Con fuertes subas, hay faltante de cemento y ladrillos en algunos corralones de la ciudad

Compartir

Los materiales de construcción también fueron alcanzados por la fuerte suba del dólar semanas atrás y actualmente se registran aumentos de precio y problemas de stock con el cemento y los ladrillos. «Ahora estamos vendiendo sobre pedido el ladrillo», aseguró el vendedor de un corralón al Grupo de Medios TVO.

«El stock siempre se trabaja bien en lo que es ferretería, plomería, electricidad y venta de mostrador, pero lo que varía un poco el stock es la parte de construcción. Lo que es arena, piedra y cemento justamente ahora no se está consiguiendo en ningún lado y si se consigue es a un precio muy elevado de lo que tendría que estar», agregó al respecto.

La escasez en los materiales de la construcción también afecta a su precio, sobre todo en la bolsa de cemento que aumentó alrededor de un 40%. Los ladrillos, al menos en ese corralón, se venden sobre pedido por estos días.

En ese sentido, el hombre indicó que es debido a que «es algo que está costando conseguir». «Cuando es cliente conocido, de años de la casa, se puede llegar a congelar el precio si paga antes y si se mantiene el precio en sí, pero siempre con antelación. Por lo menos tiene que venir una semana antes, calculamos el precio de mercado y lo vendemos actualizado», señaló al respecto.

Ante la falta de productos y la alta demanda para la construcción, existen clientes que tratan de comprar entre 40 o 100 bolsas de cemento, algo imposible de satisfacer, informaron desde el comercio.

«Es imposible hacerlo, por más que sea cliente de años, porque no se está consiguiendo. Con el ladrillo no hay inconvenientes en vender por cantidad, pero sí el inconveniente se da con plazos, tarda de a una o dos semanas», añadió el vendedor.

Factor dólar

También los efectos de la fuerte suba del dólar semanas atrás afectó al sector. Más allá de que su precio se estabilizó en los últimos días, el encarecimiento de los productos no retrocedió y el aumento de los precios se mantiene.

«Con las últimas noticias del ministro (de Economía) fue una bomba, aumentó todo, de tener un precio fijo pasamos a tener hasta un 40% de aumento. Una bolsa de cemento era de $1200, ahora está entre $1.600 y $1.800» concluyó.

