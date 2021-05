Con gran expectativa por los anuncios de hoy, comercios reclamaron la necesidad de trabajar

Compartir

Linkedin Print

La gran mayoría de los comercios de la zona céntrica de la ciudad colocaron carteles en sus vidrieras bajo el hashtag “Necesitamos trabajar” para visibilizar de un modo diferente la complicada situación que atraviesa el sector, que además tiene grandes expectativas por los anuncios que realizará hoy la mesa del covid, teniendo en cuenta que finaliza la fase 1 decretada el 1 de mayo. Manifestaron la importancia de poder trabajar abriendo sus puertas y recibiendo de a poco a los clientes, con el fin de evitar el quiebre total como ya ocurrió en muchos comercios de la zona.

En ese sentido Pedro, el encargado de una casa de deportes, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresó la necesidad que tienen de abrir sus puertas.

“Necesitamos trabajar, es mucha la carga laboral que hay que enfrentar, pagar impuestos, alquileres, el propio personal debe pagar sus cuentas y no nos ayudan en nada con estas medidas, necesitamos abrir normalmente con los protocolos correspondientes, nosotros respetamos cuidados, queremos que nos permitan vender por lo menos entrando una persona por local, que hagan fila pero que nos dejen trabajar al menos así, que se abra con filas, que dejen de perseguirnos, que no haya represalias a los negocios, todo esto es una cadena de perjuicio a los comerciantes, a las familias, a los empleados”, dijo.

Asimismo, aseveró que por la fase 1, “no hay nada de gente, la ciudad es un desierto, los negocios están realmente muy preocupados, si hablas con los demás todos están en la misma situación, queremos vender, no queremos andar a escondidas, no somos delincuentes, queremos hacer algo coordinado con el gobierno, no estamos en contra de nadie, estamos de acuerdo con que se tomen todas las precauciones posibles, pero queremos trabajar”.

“Mi punto de vista es que podamos vender, que no se clausuren los negocios, que podamos atender de a uno con las precauciones correspondientes y entonces van a tener un poquito de oxigenación los negocios, nuestra empresa por ejemplo está muy precavida, tenemos todos los protocolos, tenemos un compañero que falleció, es una pérdida muy grande, todo el mundo lo conocía y se infectó acá, entre nosotros, pero necesitamos trabajar, somos conscientes de lo que es la enfermedad pero debemos seguir para seguir subsistiendo, conocemos los dos puntos, el dolor de un compañero que se fue y el de la parte patronal que necesita trabajar y nosotros necesitamos cobrar y seguir esta cadena”, explicó.

De la misma forma aseguró que trabajar bajo la modalidad de delivery, “es muy difícil, tenemos productos muy caros, contamos con plataforma online que se envía por correo, eso está bien, se vende bien pero cuando un personal debe salir a entregar algo en un barrio o en cercanías corre riesgo de tener un accidente, queremos que podamos atender a la gente de a una y entregarle los pedidos con una distancia correspondiente, debemos buscar la forma de que esto siga, que no se fundan los negocios”.

Al ser consultado sobre las expectativas de los anuncios de hoy, fecha en que culminaría la fase 1, explicó que “tenemos una incertidumbre muy grande, queremos trabajar, que se baje la cantidad de casos, que se prolongue el tema de que la gente salga quizás está bien, pero debemos buscarle la manera de poder trabajar, hay gente que sale a cumplir con sus tareas y necesita comprar algo en los negocios, a esa gente le queremos vender, no a la totalidad, a la gente que anda transitando le queremos vender, no es mucho pero es algo de oxigenación para los negocios”.

Compartir

Linkedin Print