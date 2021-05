El precio del pan subirá hasta 13% la próxima semana

Compartir

El presidente de la Cámara de Panaderos de Formosa, Arsenio López, anticipó un incremento del precio del kilo de pan entre 8% y 13%, tras la suba del precio de la materia prima.

“Como ocurre todo los años por la temperatura, por los incremento que generan los molinos a la bolsa de harina, como también aumentan los insumos de materia prima, entonces no queda otra que trasladar el precio al producto panificado”, señaló.

A su vez conto que todavía se mantiene el precio, “recién la próxima semana va haber un incremento bastante importante” dijo pero aseguró que “las ventas van bien, a pesar de la pandemia no cerraron las panaderías y tampoco hubo despido de los trabajadores, como ocurrió años anteriores”.

“El pan es un producto esencial que todos los días se consumó esto hace que los molinos manejen los precios y se aprovechen la situación en esta época que es donde más al gente adquiere productos con harina”, sostuvo.

Asimismo, señaló que “el incremento que se va a dar entre 5% y un 8%, pero todavía no tenemos nada oficial”.

“Nosotros el pan en el mostrador tenemos a 100 pesos y 80 pesos para la reventa, pero hay lugares que venden hasta 130 pesos el kilo de pan”, cerró.

