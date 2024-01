Con la llegada de Garro a Corinthians, Boca Juniors se ilusiona con Matías Rojas

El ex volante de Talleres de Córdoba desembarcó en el equipo paulista y podría ser la clave para la liberación del mediocampista que podría sumarse al equipo que desde el martes tendrá a Diego Martínez como DT. Las negociaciones también avanzan para certificar las llegadas de Ever Banega y Kevn Zenón.

El mediocampista paraguayo, Matías Rojas, asoma como una posibilidad concreta de refuerzo par Boca, luego de que Corinthians de Brasil, el club dueño de su pase, fichara en las últimas horas al volante argentino Rodrigo Garro, de Talleres de Córdoba.

El ex volante de Racing siempre fue del gusto del actual titular ‘xeneize’, Juan Román Riquelme, quien en las próximas horas empezará a diseñar la estrategia para buscar seducir al jugador, de 28 años.

Rojas está atravesando una situación conflictiva con la entidad paulista, a punto tal que no es utilizado por el actual DT, Mano Menezes, al margen de una deuda de casi un millón de dólares por comercialización de «derechos de imagen».

La prensa brasileña colocó al ‘Xeneize’ como el único club interesado en Rojas: «El único que sondeó al atleta, pero a través del cuerpo técnico, fue Boca Juniors. El club argentino, sin embargo, solo haría un movimiento en caso de que el mediocampista termine su vínculo con el Corinthians», publicó Lance, medio especializado en deportes, en sus portales.

Lo cierto es que se espera que el paraguayo eleve una demanda formal a FIFA buscando la liberación de su pase por incumplimiento de contrato e incluso el cobro íntegro del salario estipulado del mismo. Una vez logrado ello, Boca comenzaría las negociaciones para incorporarlo.

Siempre que un club mantenga una deuda de más de dos meses con un jugador, la Federación habilita la posibilidad de rescindir el contrato del futbolista con la institución.

Mientras tanto, Boca se empieza a mover en el mercado de pases tras confirmar en las últimas horas al nuevo entrenador, Diego Martínez, que firmó contrato hasta el 2025 y desde el martes se hará cargo de la pretemporada del primer equipo.

Por otra parte, uno de los jugadores que ilusiona con su vuelta al club de la Ribera es Ever Banega, quien hoy fue titular, capitán y disputó todos los minutos en el triunfo 1-0 de Al Shabab frente a Al Wahda, en lo que habría sido su último partido en dicho club.

Tras la finalización del partido, el rosarino fue ovacionado por el público del equipo árabe, en una acción que tuvo sabor a despedida.

Hasta el momento no hay nada oficial, sólo la predisposición entre el ‘Xeneize’ y el exjugador del Sevilla para que la vuelta a la Argentina se haga realidad.

Por el momento, el jugador se encuentra negociando su salida de la institución, con la que aún le une seis meses más de contrato. Además, Al Shabab exige un resarcimiento económico para liberarlo, cercano a los U$S 4.000.000.

Por lo pronto, el refuerzo que estaría más encaminado a llegar primero sería el mediocampista por izquierda, Kevin Zenón, que actúa en Unión de Santa Fe, que pretende U$S 4.000.000 por el 80 por ciento de su pase, según confirmó el presidente del club ‘tatengue’, Luis Spahn.

El jugador, de 22 años, lleva disputados en Unión 113 partidos, con 6 goles y 10 asistencias.