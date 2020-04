Con los recaudos necesarios PAMI atiende a sus afiliados

Compartir

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta la oficina de PAMI en Formosa, Moreno 1142, para saber cómo está funcionado y cómo es la atención; si bien el ingreso no se puede realizar para consultas si está habilitada la Línea 138 «PAMI escucha»; además en la vereda hay sillas para que los afiliados aguarden sentados, siempre manteniendo el distanciamiento social.

«Hoy tenemos que tener paciencia, pero hay días que avanza rápida la atención. Ayer vine y no había sistema por eso regresé hoy. Vengo para que me den el visto bueno y pueda retirar los medicamentos para mi hermana», comentó una mujer que aguardaba ser atendida en el lugar.