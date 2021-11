Con Messi y Scaloni entre los candidatos, se conocieron los nominados al premio The Best

Compartir

Linkedin Print

La FIFA dio a conocer ayer a los nominados en las distintas categorías de The Best 2021, los premios que reconocen a los mejores del fútbol mundial en la actual temporada. Los ganadores serán anunciados en la ceremonia que se realizará de manera virtual el 17 de enero del año próximo.

En total, se entregarán galardones en 7 categorías: mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero, tanto en la rama masculina como en la femenina. Además, se reconocerá al gol más destacado del año con el habitual premio Puskás, aunque los tantos nominados serán dados a conocer más adelante. Los candidatos fueron elegidos por dos paneles de expertos: uno para la disciplina de varones y otro para la de mujeres.

Entre los nominados al premio The Best a mejor jugador en la rama masculina se destacan los nombres de Lionel Messi (PSG), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Neymar (PSG) y Kylian Mbappé (PSG). En la lista de los entrenadores aparecen dos argentinos: Lionel Scaloni (Selección nacional) y Diego Simeone (Atlético Madrid).

En cuanto a la rama femenina, en tanto, sobresalen los nombres de Lucy Bronze (Manchester City), Pernille Harder (Chelsea), Jenni Hermoso (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal) y Alexia Putellas (Barcelona), entre otras.

¿Cómo se elegirán a los ganadores? A partir del voto de los entrenadores y entrenadoras actuales de las selecciones (uno por equipo), los capitanes y capitanas actuales de las selecciones (uno por equipo), un periodista especializado que represente al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo. Los cuatro grupos de votantes del jurado tienen el mismo peso electoral.

La FIFA ya ha habilitado la votación a través de su página web. Los fanáticos podrán elegir a sus favoritos hasta el próximo 10 de diciembre y los tres finalistas en cada categoría serán anunciados en los primeros días de enero.

En la pasada edición, el ganador del premio The Best en la categoría de mejor jugador fue el polaco Robert Lewandowski, que se impuso en la terna integrada nada más ni nada menos que por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Entre las mujeres, la favorecida fue la inglesa Lucy Bronze.

Compartir

Linkedin Print