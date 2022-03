Con mucha tristeza despiden al Padre Francico Nazar en la Catedral

Compartir

Linkedin Print

Esta mañana fue trasladado el cuerpo del Padre Francisco a la Catedral de Formosa donde muchos de sus fieles se reunieron con profunda tristeza para realizar el sepelio y despedirlo.

Entre ellos se encontraban personas muy allegadas a él como el Padre Mario quien realizaría la misa, monjas del Potrillo, la diputada Gabriela Neme y también la gente de la comunidad Quom, se demostraron muy consternados con el hecho debido al fuerte cariño y aprecio que le tenían.

«Nos tocó mucho esta situación, teniendo en cuenta que él fue siempre un amigo y un hermano para nosotros en las comunidades aborígenes, siempre veló por nuestros derechos para que no sean vulnerables, yo he venido a este lugar porque se que muchos hermanos del interior no han podido estar para agradecerle, por eso aproveché esta circunstancias para despedirlo y desearle fuerzas a su familia» transmitió Seferino Martinez de la comunidad Quom al Grupo de Medios TVO.

Compartir

Linkedin Print