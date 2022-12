Con notorios recortes se pagó el Potenciar Trabajo y varias organizaciones sociales se movilizaron

En la jornada de ayer, pese a que se depositaron los salarios sociales pertenecientes al programa, varias organizaciones sociales volvieron a marchar en Formosa reclamando por beneficiarios que sufrieron recortes. «Un pobre no puede tener Netflix porque la cuenta dólar se toma como que tiene capacidad de ahorro», expresó Cristian Castellanos, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), al Grupo de Medios TVO.

«Justamente hoy (miércoles) se liberó el pago a Potenciar Trabajo pero de igual forma vinimos a darle un mensaje al Gobierno de que deje de ajustar hacia abajo. Fuimos con todos los beneficiarios y con otras organizaciones como Movimiento Evita, el MID, el Movimiento Popular, entre otros», agregó Castellanos.

La razón del reclamo es por los recortes a beneficiarios del programa, algo que el gobierno estaba analizando días atrás y que incluso llegó a manos de la justicia. En Formosa algunos beneficiarios no percibieron los depósitos y entre los motivos se destacan el tener una cuenta de una famosa plataforma de streaming.

«Tuvimos algunos compañeros que no cobraron y justamente vamos a ir a mirar esta situación con el equipo técnico. El gran problema que hay no es solamente el empadronamiento, porque tenemos tiempo hasta el 6 de enero, es justamente por ejemplo, que un pobre no puede tener Netflix porque la cuenta dólar se toma como que tiene capacidad de ahorro», explicó el referente social.

En principio esto se consideraría como una incompatibilidad para percibir el programa, una cuestión que será analizada por el área técnica de las organizaciones sociales cuyos beneficiarios fueron afectados. Pero además, las bajas también se darían por las recargas de crédito que algunos beneficiarios realizaron a sus líneas.

«También pasa con las cuentas telefónicas de las 3 empresas, que como son multinacionales haces la recarga especificada pero ellos la dolarizan. No decimos tampoco que algunos habrán comprado dólares pero que se castigue a quien se tenga que castigar», indicó Castellanos.

La manifestación de ayer convocó al menos a unas 5 mil personas, según los datos brindados por algunas de las organizaciones participantes. Los mismos se concentraron en la Plaza San Martín y marcharon hasta las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social sobre la calle Paraguay contra los recortes.

«Que no nos metan a todos en la misma bolsa porque a nosotros nos demonizan de que somos vagos pero estamos trabajando en la universidad, en escuelas, jardines, merenderos, huertas o veredas comunitarias», completó en este sentido el referente.

