Con ofertas y descuentos, jugueterías buscan atraer clientes y repuntar ventas por Reyes

Compartir

Linkedin Print

Ante la cercanía de la llegada de los «Reyes Magos» que se celebra mañana 6 de enero, jugueterías de la ciudad ofrecen todo tipo de descuentos, ofertas y promociones con el fin de atraer a más clientes y repuntar ventas con el objetivo además de superar las del año pasado. Luego de la celebración de las fiestas de fin de año y debido a los gastos que se producen, muchos optan por los juguetes más económicos y es por ello que las jugueterías se adaptan al bolsillo de enero y brindan precios accesibles.

Según pudo saber el Grupo de Medios TVO, muchos locales incluso abrirán sus puertas hoy domingo durante toda la jornada y hasta tarde con el fin de que quienes aún no pudieron comprar nada, puedan hacerlo.

En ese marco desde una juguetería de la zona céntrica de la ciudad señalaron que las ventas están bastante tranquilas, pero esperan que la jornada de hoy tenga más movimiento. «Después de Navidad y Año Nuevo la gente queda con muy poco dinero y a veces comprar un juguete es casi un lujo en estos tiempos. El viernes tuvimos poca gente que sobre todo vino a preguntar, pero el sábado estuvo más movida la cosa, creemos que el domingo va a ser distinto y vamos a recibir a más clientes», expresó un empleado.

Asimismo contó que adaptándose a los bolsillo de los clientes «tenemos diferentes ofertas pagando en efectivo o llevando más de un juguete, también armamos combos de bolsas que traen una pelota, un juguete y algún accesorio más, tenemos que adaptarnos porque sabemos que la gente queda con el dinero justo y si bien quieren comprar para regalar, no pueden gastar mucho».

Detalló además que la mayoría de los clientes que habían acudido hasta el momento «pagó con tarjeta de crédito, son pocos los que abonan en efectivo, diría que casi un 80% pagó con la tarjeta y como tenemos en cuotas sin interés muchos la hicieron en 6, llevan sobre todo así los juguetes que son de marcas y son más caros».

De la misma forma desde otra conocida juguetería de la ciudad explicaron que hoy en día también les es difícil competir con quienes realizan la venta de juguetes por ejemplo en las redes sociales lo que denominan una «competencia desleal» porque no pagan a empleados, ni alquileres y ofrecen algo muy accesible para la mayoría; envíos sin recargo. «Las jugueterías desde hace tiempo pasamos por un momento difícil, si bien la gente compró bastante en Navidad, para Reyes ya no puede hacer un gasto tan grande entonces por ahí buscan en el Facebook juguetes más económicos y eso nos perjudica, entendemos que es la manera de sobrevivir en estos tiempos difíciles pero es una competencia difícil para las jugueterías que pagamos empleados, pagamos alquileres y además ofrecemos juguetes certificados que no representan un peligro para los niños, que son de buen plástico y con piezas adaptadas acorde a la edad».

«Más allá de eso estamos teniendo buena afluencia de gente, pero decidimos abrir el domingo para ver si mejora la situación, hay muchos que trabajan el sábado hasta tarde y tampoco pueden ir a comprar entonces nos adaptamos a ellos y el domingo vamos a abrir de corrido durante toda la tarde», acotó.

Asimismo desde otra juguetería ubicada sobre la calle Pringles se mostraron esperanzados en mejorar las ventas y aseguraron que cada año les sorprende la cantidad de clientes. «Gracias a Dios tenemos clientes desde hace años que siempre guardan dinero para venir a comprar, muchos de nuestros juguetes son importados entonces tienen un costo más elevado, pero aún así la gente los compra, algunos ya hacen pedidos en diciembre y se los vamos trayendo de a poco. Hoy en día lo que más se llevan para las nenas es la muñeca ‘Baby Cry’ y para los niños todo lo que tenga que ver con ‘Paw Patrol’ aunque la verdad son juguetes mixtos y se los llevan por igual. Después tenemos otros juguetes que son de muy buena calidad y a buen precio, también hacemos descuentos comprando en efectivo», destacó.

«Cada año es un desagio atravesar esta fecha porque es complicada, venimos de las fiestas de fin de año donde la gente gasta un montón y sobrevive enero con lo que le queda entonces la fecha es difícil de por sí. Nosotros tenemos juguetes desde los 200 pesos, tenemos juegos de cartas, libros para colorear que son los más accesibles, quizás los juguetes para los bebés son los más caros pero por diferentes cosas ya que tienen que ser de buena calidad, no traer piezas pequeñas y además ser atractivo porque eso les llama la atención. Para los niños más grandes hay una amplia variedad, pero los más costosos son los de los bebés», explicó el empleado de otro local de la ciudad. «Ojalá este año nos vaya mejor y superemos al año pasado, estamos expectantes y esa es la verdad, incluso vamos a abrir el lunes durante la siesta para quienes no pudieron comprar y salgan a última hora, esperamos tener un repunte, es lo que todos deseamos», finalizó.