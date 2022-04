Con un buen partido de Messi, el PSG le ganó 2-1 al Marsella y acaricia el título en la Ligue 1

Compartir

El PSG que tiene a Lionel Messi como principal figura venció 2-1 al Marsella en un partido clave por la fecha número 32 de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. Neymar y Kylian Mbappé marcaron para los parisinos que empezaron a sentenciar la liga y este miércoles pueden consagrarse campeones de forma anticipada si se dan una serie de resultados.

En duelo con dos equipos que suelen tener supremacía en la posesión, los locales fueron más y se pusieron en ventaja a los 12 minutos luego de que Neymar aprovechó un pase preciso de Marco Verratti y la mala salida del arquero para tocarla de zurda y poner en ventaja al conjunto conducido por Mauricio Pochettino.

Con la ventaja el equipo local tuvo más espacios para lastimar con sus pases en profundidad y Lionel Messi pudo mostrarse más y una de sus sociedades fue con Kylian Mbappé, a quien quiso asistir en el comienzo del partido y el pase quedó largo. Pero la intención del crack argentino fue buena. Luego el delantero perdió una chance clara en la que le pegó mal, aunque estaba adelantado.

Sin embargo el Olympique encontró el empate a los 31 minutos a la salida de un tiro de esquina en el que Gianluigi Donnarumma no pudo quedarse con la pelota la cual quedó en boyando y Duje Caleta-Car apareció para mandarla adentro.

En el final del primer tiempo el PSG tuvo un penal a favor por una mano de Valentin Rongier dentro del área, en una jugada que fue cobrada a instancias del VAR. Lo ejecutó Mbappé que concretó el segundo para los locales. El atacante de 23 años llegó a siete goles convertidos al OM e igualó la marca de Zlatan Ibrahimović como jugador del club parisino.

En el complemento el encuentro entró en una meseta y careció de circulaciones y fluidez. También hubo fricciones (el PSG terminó con cinco amarillas y el Marsella con una) y el juego se cortó. Las credenciales del PSG con el tridente Messi, Neymar y Mbappé no pudieron encontrarse, hasta los 73 minutos cuando el argentino metió un pase filtrado para el atacante galo que desperdició una chance. Dos minutos más tarde hubo pared entre Kylian, que se la dio de taco a Leo, y éste que se la devolvió, pero el francés estuvo adelantado.

Fue muy poco lo que dejó la segunda mitad en la que el Marsella pudo haber empatado luego de un tanto anulado por posición fuera de juego de William Saliba. No le alcanzó al Olympique y el PSG consiguió un triunfo que puede valer un título.

Con esta victoria el PSG llegó a 74 puntos y le sacó 15 de diferencia al Marsella cuando restan seis fechas. Si en la próxima el elenco parisino gana en su visita al Angers (14° en la tabla) se asegurará el primer puesto más allá de cualquier resultado del Olympique, que recibirá al Nantes (10°). Los parisinos también tienen la chance de consagrarse campeones en caso de que triunfen y no lo logre el elenco de Sampaoli. Los partidos de ambos equipos serán a la misma hora (16.00 horas de la Argentina).

