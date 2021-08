Con un retraso de casi una hora, comienzan las elecciones en la UNaF

Compartir

Para las 8 horas estaba previsto que empiecen las elecciones

en el claustro no docente donde se eligen los consejeros y consiliarios de la Universidad Nacional de Formosa, pero esto no fue posible ya que las urnas no aparecían, por lo cual el inicio de los comicios se atrasó casi una hora.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una fiscal de mesa se quejó de que “en pandemia cada unidad académica debería tener su mesa para no estar todos amontonados, pero eso no sucede”.

“Las urnas no llegan, ya tiene casi una hora de retraso, y no sabemos el por qué”, dijo.

Precisó además que el presidente de la Junta Electoral Permanente de la Universidad es el encargado de traer las urnas.

