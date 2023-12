Con una gran concentración y radio abierta, Formosa se sumó al rechazo del DNU de Milei

Durante la jornada de ayer, a nivel nacional la central obrera concentró junto a las dos CTA, la Unidad Piquetera y la UTEP, entre otras representaciones sindicales y organizaciones de Derechos Humanos para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía y en apoyo a las presentaciones judiciales que buscan su inconstitucionalidad. Formosa no estuvo exenta a las protestas y en horas de la tarde también se realizó una concentración en la plaza San Martín.

Participaron de la convocatoria y una posterior radio abierta organizaciones tales como Libres del Sur, Mumalá, Polo Obrero, CTA Formosa, Ate, Equipo Activo, Docentes Autoconvocados, Tribuna Docente, entre otros.

El objetivo de la concentración fue rechazar de manera contundente el “decretazo” y la Ley Ómnibus del presidente de la Nación Javier Milei, el ajuste y el protocolo de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Desde el Polo Obrero indicaron que “también manifestamos la urgencia de que las centrales obreras convoquen a un Paro General para derrotar los ataques del gobierno contra los trabajadores”.

Insistieron además que “frente a los atropellos hacia la clase trabajadora, la salida es la organización y la lucha”.

Por su lado, al hacer uso de la palabra, la secretaria gremial de los Docentes Autoconvocados Nilda Patiño señaló que “nuestra Patria siempre estuvo en peligro porque como dicen algunos es vasta, extensa, rica en recursos naturales y humanos y tiene una historia que hizo de ella un país que es vanguardia en muchas cosas fundamentalmente en derechos, eso es malo y peligroso para algunos, sabíamos que venían por nosotros, pero quizás no lo supimos explicar a los más jóvenes”.

“Hay quienes todavía no entienden lo que está pasando, y nos odian por estar acá manifestándonos. La primera cuestión que tenemos que tener en claro todos los trabajadores es que para ellos el problema somos nosotros, les tienen miedo a todos esos movimientos populares que le reconocieron al pueblo derechos. Nos quieren pobres, callados y sometidos”, sostuvo.

Seguidamente señaló que “desde Autoconvocados salimos a reclamar en todos los gobiernos, y dijimos las cosas que estaban mal. Así como sostenemos que declarar a la provincia en emergencia económica y darle poderes al Gobernador Gildo Insfrán está mal, hoy decimos que también está mal que Javier Milei quiera superpoderes o facultades extraordinarias”.

“Todo esto violenta la organización del Estado, los derechos otorgados por leyes nacionales y tratados internacionales a los que adhirió la Argentina. quienes aplaudan que se quiten derecho a los trabajadores son traidores a su clase. Tenemos que salir a defender nuestra historia y nuestra dignidad como seres humanos, como trabajadores y trabajadores”, sentenció.

Finalmente, cabe decir que todos los presentes que tuvieron oportunidad de hablar en representación de sus organizaciones coincidieron en que la «feroz reforma laboral regresiva» se basará en medidas «arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales».