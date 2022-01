«Los vecinos del Bº Villa del Carmen están desesperados por el agua»

Compartir

Los vecinos del barrio Villa del Carmen cortaron nuevamente la autovía de la Rº11 por unas horas reclamando por la falta de agua potable. «La actual provisión no alcanza y las autoridades no respetaron el acta firmada», señaló el concejal Daniel Caballero, quien se acercó a dialogar con los vecinos.

Los problemas en el suministro del servicio de agua potable se agravaron en las últimas semanas con las inéditas sequías y temperaturas que continúan registrándose en la región. Este panorama hizo que algunos vecinos de distintos barrios, en este caso del Villa del Carmen, salieran a cortar el tránsito para que sus reclamos sean escuchados y llegarán a acuerdos con diferentes autoridades para normalizar el abastecimiento de agua potable, pero según Caballero «dicho acuerdo no se cumplió».

«Ayer (martes) se realizó un nuevo corte de ruta protagonizado por los vecinos del barrio Villa del Carmen porque no se ha cumplido con el acta de acuerdo que habían firmado entre los vecinos, la Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador de Obras (EROSP) y Servicios Públicos y Aguas de Formosa. El problema del agua subsiste, el problema de energía eléctrica también subsiste. Los vecinos están desesperados por el agua, tal vez los esfuerzos, en conjunto, que también hace toda la sociedad, no alcanza y los vecinos ya no dan más y no se respetaron las actas de acuerdo, ese fue el detonante del porque ayer hubo otra vez corte», explicó el edil radical que se hizo presente en la manifestación para dialogar con los vecinos.

El legislador se hizo presente junto con otros representantes de la UCR y explicó que «respecto a la provisión de agua, existen 8 tanques hasta el momento y entre 6 o 7 aljibes comunales, los cuales fueron determinados por los mismos vecinos, el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) y personas que parecerían ser del entorno justicialista, porque es una interna peronista que determinó que al vecino tal se le ocupa el aljibe para que puedan retirar de ahí el agua los vecinos. El suministro no es el adecuado, hoy por hoy, con estos calores uno consume más agua y no alcanza para todos, ese es el grave problema y todos están esperanzados en que por lo menos estén trabajando en la ampliación de la red, cosa que no se está haciendo, pero también por lo menos esperan que se le suministre agua adecuadamente. Hoy por hoy el consumo de agua se incrementa».

Ante esta situación, de incumplimiento del acta acuerdo y de un suministro que no alcanza para el barrio, es que los vecinos volvieron a reclamar a la ruta lo que generó momentos de tensión con las personas que pretendían circular. «Hubo algunos problemas con transportistas, con algunos vecinos de barrios aledaños que también querían llegar a sus casas. No estoy justificando una medida de fuerza de esta envergadura, lo que estoy diciendo es que el gobierno provincial no está cumpliendo. Lastimosamente en este tipo de situaciones todos se ponen nerviosos, el diálogo debe primar ante todo y el primer paso lo debe dar el gobierno provincial de hacerse presente con el Defensor del Pueblo y el Ente Regulador (EROSP) a hablar con los vecinos cosa que no lo están haciendo», señaló Caballero quién responsabilizó al gobierno provincial.

«Retadas ligamos todos, pero tenemos que dar la cara. El vecino tiene que tener una solución ante esto, son 40 años de falta de previsión, nadie puede decir que en Villa del Carmen no pasa esto todos los años, el problema es ahora que 700 familias se han levantado para reclamar su derecho, se han visibilizado», agregó.

La problemática del agua potable en Villa del Carmen lleva décadas y se agrava con las altas temperaturas. «Hoy existe predisposición con respecto de algunas personas, otras personas dicen cómo puede ser que este año 2022 todavía tengan problemas de agua cuando hace más de 40 años que viene reclamando. No existe un planeamiento de la provincia respecto a este problema, hay muchísimos barrios que todos los veranos tienen problemas de agua, pero por la falta de previsión e inversión del gobierno provincial. Hoy los vecinos ya no dan más, hoy los vecinos necesitan una solución, o necesitan que le respeten la palabra, porque si ha firmado un acta de acuerdo, con la Defensoría del Pueblo, el SPAP, y Aguas de Formosa, mínimamente cumplan, cosa que no están haciendo», concluyó el edil.

