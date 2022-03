Concejales opositores lamentaron el aumento del boleto: «Es un golpe al bolsillo», coincidieron

Compartir

En la sesión del último miércoles, con el voto de los concejales oficialistas, el Concejo Deliberante aprobó un aumento en el boleto de transporte urbano que pasó de $45 a $60 en un solo tramo, lo que generó la indignación de los ediles opositores que habían advertido las intenciones de incremento a la que tildaron de “golpe al bolsillo”.

Además se aprobó una suba en la tarifa del servicio de taxis y remises: en el horario diurno de 6 a 22, la bajada de bandera aumentó de $ 75 a $ 110 con una ficha se incrementó de 4,25 a $ 7, mientras que por la noche, de 22 a 06, la bajada que era de $ 78 valdrá $ 120 y la ficha que era de $ 5 pasará a costar $ 8.

«Nosotros pedimos un aumento escalonado teniendo en cuenta la situación económica del país por la pésima gestión de los Fernández. Era un 25% para marzo con un sistema de control para la empresa que si mejoraba con el servicio se vería la posibilidad en julio de aumentar un 15% y en septiembre el último tramo del 10%», explicó el concejal Enzo Casadei.

“El aumento del boleto $45 a $60 de una sola vez era lo que queríamos evitar porque el asalariado promedio de Formosa recibió un aumento salarial en cuotas», dijo el edil.

«El oficialismo claramente no tiene voluntad de controlar a la empresa porque son socios. El miércoles presenciamos en la comisión una burla porque la empresa no asistió, nos mandaron dos hojitas con números cuestionables si se quiere», declaró.

Casadei aseguró que en la comisión, el secretario de Transporte dejó en claro que a Crucero del Sur no se la sancionó por incumplir el pliego.

«El problema del transporte no se soluciona solo con un aumento, se soluciona con vocación de control. Si el municipio no tiene vocación de control, la debe asumir el Concejo Deliberante», cerró.

La mayor controversia y los puntos más álgidos del debate se centraron en torno a la contrapuesta escalonada y condicionada a la calidad del servicio que fuera presentada cuatro concejales opositores que se oponían a los $ 84 que pedía la empresa, y al aumento de una sola vez y sin condicionamientos a la prestación del servicio a la empresa del 50% que finalmente fue aprobado.

La oposición que había solicitado la readecuación escalonada, en orden a la recomposición salarial del empleado público, incluyendo una cláusula de cumplimiento a la empresa, o mejoraba el servicio o no cobraba aumento, cargó contra el incumplimiento con el servicio y con los vecinos de la empresa y la falta de control municipal, y acusó al oficialismo de ser “socios y cómplices con la empresa del desastre del transporte público”.

“Son sus caras las que aparecen en las lunetas de los colectivos, son los mismos que dejan a la ciudad a pie cuando hacen un acto político, y son sus manos alzadas las que aprobaron los aumentos contra los vecinos”, cuestionó por su parte el concejal Daniel Caballero.

