Concejales se comprometieron a redoblar esfuerzos para solucionar el problema de los colectivos

Concejales del bloque justicialistas elevaron un proyecto donde se expresa el compromiso de redoblar esfuerzos para lograr que el transporte sea restablecido. El miembro informante de esta iniciativa fue el concejal José Delguy quien en su intervención en el recinto pidió tratar sobre tablas el proyecto y solicitó que sus pares lo acompañen. Cabe indicar que esta iniciativa generó debate en el HCD ya que los Ediles de la oposición, indicaron que siempre el oficialismo intenta deshacerse de la culpa.

En el proyecto, el bloque oficialista pidió disculpas acerca de la situación con los colectivos y aseguraron que estaban redoblando los esfuerzos para poder solucionar dicho inconveniente.

El primero en salir a cruzar el proyecto de declaración, fue el concejal Diego Herrera quien explicó que le llama la atención la discrepancia entre lo que dice el proyecto de declaración y los tres incisos que detalla la declaración, al mismo tiempo señaló que “hay cuestiones que me parecen que son importantes, pero no podemos dejar de decir que hace mucho tiempo el Concejo tendría que haber pedido disculpas al ciudadano por el mal servicio prestado”.

“Venimos reclamando hace mucho tiempo por la deficiencia en el servicio, pedimos auditorías, que se llevaron adelante pero nunca tuvimos datos, además, pedimos que la empresa preste el servicio como tenía que hacerlo y no lo ha hecho”.

“Pedimos que se cumpla con el contrato de concesión que nunca se ha cumplido, creo que el pedido de disculpas llega muy tarde a la gente”, acotó.

“Tenemos que decir que da vergüenza la visión parcializada del proyecto de declaración es asombrosa. no recuerdo que se haya nombrado la quita del subsidio por parte del gobierno de la provincia, es decir esa parte quedó omitida”, puntualizó diciendo.

Asimismo, el concejal Patricio Evans acompañó lo dicho por su antecesor y arremetió diciendo que muchas veces considera que los miembros del cuerpo no leyeron el contrato de concesión. “El contrato le da muchas concesiones al HCD y da muchas herramientas para ir ajustando a la adjudicataria”.

“Como miembro de este HCD quiero dejar muy en claro que no voy a acompañar el proyecto, porque no voy a ser parte de que se le traslade la culpa de esto a la Nación”, explicó.

Por último, Marcelo Ocampo, dijo que le sorprende la falta de memoria de sus pares, porque “hace meses atrás habíamos presentado un proyecto donde habíamos solicitado la emergencia del transporte, porque la situación era muy difícil”.

“Además había denunciado que se utilizaban los coches para campañas electorales y ahí es donde se ve la convivencia entre la empresa y el municipio, esto quedó en evidencia”, puntualizó.