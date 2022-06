Concluyeron los encuentros presenciales del taller sobre género en la UNaF

Compartir

Ayer, en horas de la tarde, en el Salón de los Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se desarrolló la cuarta instancia presencial del taller “Mujeres escuchando-nos. Desaprendiendo la indefensión”.

El mismo fue organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la UNaF y contó con la coordinación de la Lic. en Psicopedagogía Nelly Quiñónez. Además fue auspiciado por la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria y el Centro de Estudiantes Línea Azul de la Facultad de Humanidades (FH).

Al respecto, la Lic. Quiñónez destacó que “fue un espacio que fue creado para la escucha a mujeres y en este último encuentro hicimos una síntesis de todo lo que nos merecemos las mujeres y por supuesto todos los seres humanos que es amor y lo mejor. Y que ese confiar también se aprende. En eso vinimos trabajando en estos encuentros, aprendiendo eso que la cultura, la sociedad nos va imprimiendo, marcando, pero muy adentro y que es muy difícil desaprender, pero no imposible”.

“Lo que deja este taller es lo importante es que estos temas se traten a nivel académico, universitario porque son temáticas donde la mujer vulnerable está en todos lados. Las situaciones que vulneran a las mujeres están en todas partes y hay que abordarlas, abrir los espacios”, subrayó.

“Por eso celebro que la UNaF haya abierto este ámbito donde se puede escuchar y a partir de la escucha dar esa confianza a las mujeres de que no las vamos a dejar solas”, remarcó.

Asimismo, Anahí Mura, integrante del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades y estudiante de la carrera de Psicopedagogía, remarcó: “Este taller me pareció sumamente importante y movilizador porque se trató de mujeres que nos estamos escuchando y deconstruyendo muchas cuestiones que tenemos internalizadas”.

“Se trató de romper esa indefensión y construir una nueva mirada entre mujeres para después poder participar activamente no solamente de las actividades de la Universidad, sino también defendernos a nosotras”, finalizó.

