Condenaron al policía Luis Chocobar a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación

Compartir

Linkedin Print

Con este fallo, el oficial de la bonaerense acusado el crimen del ladrón Juan Pablo Kukoc no irá preso por ahora. El abogado Fernando Soto adelantó que apelará la sentencia.

Luis Chocobar, el policía bonaerense acusado de matar a balazos al delincuente Juan Pablo Kukoc que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en La Boca, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación. Con este fallo, no irá preso. “Le agradezco a la gente que está acá conmigo”, dijo el oficial de la bonaerense al salir de los tribunales.

“Se equivocaron y fallaron en contra de las pruebas de la causa”, evaluó el abogado Fernando Soto. El 10 de agosto se conocerán los fundamentos. El defensor estimó que el saldo del fallo fue negativo: “Tengo la sensación de que la justicia es para algunos”, afirmó, y comparó el accionar de Chocobar con las causas de corrupción que tardan años en llegar a juicio.

“Para la seguridad argentina, este fallo es triste”, dijo Patricia Bullrich que esperó fuera de la audiencia. La titular del PRO defendió a Chocobar: “El policía actuó en cumplimiento de su deber”

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana con las últimas palabras del efectivo antes del veredicto. Ante el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, ubicado en avenida Comodoro Py 2002, Chocobar afirmó: “Cumplí con mi deber y espero que Dios los ilumine”.

La fiscal de juicio, Susana Pernas, había pedido para Chocobar tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer sus funciones, al considerar que se trató de un “homicidio agravado”, pero cometido con “exceso en el cumplimiento de un deber”.

En tanto, Pablo Rovatti, quien representa a la madre de Kukoc y es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, solicitó en su alegato prisión perpetua para el policía, al considerarlo autor de un “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”.

El 8 de diciembre de 2017, el turista estadounidense Frank Wolek (60) caminaba por el barrio de La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito fue sorprendido por dos delincuentes que le robaron su equipo de fotografía.

En ese momento, uno de los asaltantes, Juan Pablo Kukoc, lo apuñaló una decena de veces en el pecho y lo dejó gravemente herido. Luego, escapó del lugar caminando.

A unas pocas cuadras, el joven fue interceptado por dos personas que habían visto el ataque y Chocobar, que en ese momento que era Policía Local de Avellaneda, se identificó y le pidió que se detuviera. El joven no lo hizo, intentó escapar y el efectivo disparó y mató a Kukoc de un balazo en la espalda.

Un peritaje realizado por expertos de la Policía Federal reveló que la bala que disparó el policía y mató al ladrón primero rebotó en el asfalto, lo que para su defensa demuestra que no apuntó a matar, sino a las piernas.

Compartir

Linkedin Print