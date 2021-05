Conejero: “Da la impresión de que si el gobierno no hace las cosas, no tiene valor el trabajo de otras instituciones”

Compartir

Linkedin Print

El obispo de Formosa, José Vicente Conejero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO cargó contra funcionarios oficialistas formoseños y aseveró que “da la impresión de que si el gobierno no hace las cosas, no tiene valor el trabajo de otras instituciones”, recordándoles que ellos son elegidos “para servir al pueblo y buscar el bien común”.

Brindó estas expresiones luego de que el ministro de Gobierno, Jorge González, en una conferencia de la mesa covid-19, se expresara que “quienes soñamos con una iglesia del pueblo soñamos con un pastor con olor a ovejas, un pastor que nunca expresó una sola palabra con relación al formidable y pornográfico endeudamiento externo al que fue sometido el pueblo argentino y que hipotecó el futuro de quienes aún no han nacido, que no haya dicho nada en ese tiempo, deja mucho que desear”.

“Hubiera sido lindo escuchar una palabra de aliento o un gesto de oración como nuestros hermanos evangélicos lo hicieron en el Hospital Evita, ni lo uno ni lo otro, pero no nos vamos a quedar en eso, cada uno tiene su ideología y la puede esconder de la manera que quiera, soy formoseño y argentino, nací, me crie y moriré en esta tierra, otros quizás no, quizás no la sientan, por eso soñamos con pastores con olor a pueblo y en este caso pueblo formoseño”, había aseverado.

El malestar del ministro González habría sido por las expresiones de Conejero respecto al aumento de la pobreza tanto en Formosa como en todas las regiones del país, declaraciones que el obispo reafirmó en diálogo con el Grupo de Medios TVO. “Esta percepción no es solo mía, hay un incremento de pobreza, de desempleo, porque esto de la pandemia ha perjudicado todo lo que es el organigrama económico y social de este país y de otros lugares, se reciente y ha aumentado”, aseguró.

Respecto a las declaraciones de González, explicó que “me llegaron mensajes de algún que otro sacerdote, no suelo escuchar los partes, a veces veo la síntesis, no todos los días escucho la conferencia pero me han mostrado y tanto el señor Ibáñez como González, funcionarios y ministros de nuestro gobierno provincial dan su parecer, que digan lo que les parezca, pero la pobreza es un parecer que lo constatamos directores de las Cáritas de la región del NEA que tenemos encuentros virtuales, es un denominador común, es una constante no solo en Formosa sino que en otros lugares”.

“Uno siempre tiene que escuchar y saber entender el parecer del otro, esto a mi no me afecta mucho, lo que Dios piense de mí, mi conciencia, eso es lo que me debe de importar, después cada uno hecha agua a su molino, estos son políticos partidarios oficialistas y uno puede estar de acuerdo o no con ellos en su manera de proceder, lo que tienen que realizar a fin es su misión y buscar el bien común, otra de las cosas es que hay que ponerse en la piel de los autónomos, comerciantes que lo tienen todavía mucho más difícil, cuando uno tiene asegurado un buen sueldo como ministros o funcionarios puede que ahí no les afecte o no tengan tanto sentimiento hacia personas que tienen realmente muchísima necesidad”, subrayó Conejero.

En cuanto a la frase de que les gustaría que Formosa cuente con un pastor “con olor a oveja”, opinó que “ese es su parecer, llevo aquí viviendo libremente, por opción personal hace 45 años, quiero al pueblo formoseño y según mis limites me entrego y trato de servir especialmente a los más pobres y sencillos, he ido siempre a las zonas más inhóspitas del interior, ahora por la pandemia no lo puedo hacer y tenemos como prioridad también como nos pide el papa Francisco, las periferias tanto humanas como geográficas, nuestra presencia en los barrios más humildes es esencial como en Lote 111 donde teníamos un comedor que atendía a más de 200 niños y de golpe y porrazo algún funcionario ha dicho que no tenemos el título de propiedad y nos sacaron porque parece que si no hacen ellos la tarea, no sirve, esa es la realidad, Dios es quien ve las cosas realmente, en espíritu y verdad rezamos, no para ser vistos y mostrarnos, eso Dios lo sabe bien y nos preocupa toda esta situación de enfermos, de personas que mueren por las que rezamos todos los días, por los familiares que a veces no pueden despedirse como quisieran, Dios sabrá, ellos lo interpretan de esa manera”.

Se explayó más y relató qué ocurrió con el comedor que tenían en el barrio Lote 111. “Hace más de tres años se dieron dos espacios de módulos y se ha levantado una capilla con el nombre de San Juan Pablo II, al lado había otros dos módulos donde durante tres años todos los sábados se daba merienda a más de 250 niños, cortaban el pelo voluntarios, catequistas, gente tanto de ese lugar como del centro y de golpe, de una manera han atropellado sin avisar y esa es la pura verdad, cuando al lado hay tres o cuatro módulos que están totalmente libres, entonces uno se puede dar cuenta de lo que ocurre, no quiero armar lío ni confrontar, es cierto que no tenemos el título de propiedad pero ellos mismos habían otorgado y conocen muy bien el desempeño que hace Cáritas y otras personas de negocios de la ciudad que colaboraban, esta es una realidad, es un servicio social solidario para la gente necesitada como es la mayoría de ese barrio, podrían haber tomado los otros tres módulos contiguos que están ahí, a veces da la impresión de que si el gobierno no hace las cosas y no lo llevan y supervisan ellos, pareciera que no tiene valor el trabajo que puedan hacer otras instituciones que no son políticas y menos partidarias, esa es mi opinión”, dijo.

Para finalizar y al ser consultado sobre responsabilidad de quién es luchar contra la pobreza, si de la iglesia o el estado, expresó que “ya Jesús dijo que pobres tendremos siempre, es una realidad grande, compleja, estructural, no cabe la menor duda de que debemos aliviarla cada uno según su propia responsabilidad, hay una llamada a la solidaridad, al compartir, tenemos que anhelar el ser fraternos, los que son elegidos como representantes del pueblo tienen que buscar el bien común, estoy convencido de que la doctrina social de la iglesia ofrece principios y criterios, si se pudiera aplicar sin ideologías partidistas que buscan su propia rentabilidad y beneficios casi siempre, se podría aliviar este tema de la pobreza que es muy complejo porque supone a nivel de país, tenemos el anhelo y deseo de caminar hacia una fraternidad universal donde los recursos y los medios sean más compartidos, que haya una mayor igualdad, equidad, hay injusticias y desigualdades que son escandalosas, esto es de larga data, debemos progresar para una mayor repartición de bienes más equitativa, con mayor solidaridad y en esto tenemos que empeñarnos todos, todos somos responsables de todo, el papa Juan Pablo II escribió una encíclica social que es la carta de la solidaridad donde decía que esta última instancia debe estar motivada por el amor cristiano, sabemos de manifiesto que hay mucho partidismo, y al definir la solidaridad dice que es una actitud constante, permanente, de la búsqueda del bien común en la cual todos somos responsables de todos, eso debe ir entrando en el corazón y también en el criterio de las instituciones tanto políticas como de todo tipo para que vayamos poco a poco superando por lo menos para vivir con dignidad ante estas desigualdades crecientes que existen, lo viene diciendo la iglesia desde hace décadas que ‘pocos tienen mucho y muchos tienen poquito’, todo eso podrían tener muy en cuenta estos señores que son elegidos para servir al pueblo y al bien común”.

Compartir

Linkedin Print