Confirmado: las eliminatorias sudamericanas tienen fecha de comienzo en octubre

Pese a que la intención original era comenzar en la doble fecha de septiembre, el Consejo junto con la FIFA retrasaron un mes el inicio del camino al Mundial de Qatar 2022, cuando se disputarán las dos primeras jornadas. Esta decisión está supeditada al devenir de la pandemia en toda la región. La primera fecha será con los siguientes partidos: Argentina vs. Ecuador; Uruguay vs. Chile; Colombia vs. Venezuela; Brasil vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú.

Finalmente, y tal como había adelantado el Director de Competencias Internacionales, Hugo Figueredo, el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 para octubre y decidió cancelar la doble fecha de septiembre.

De esta manera, y siempre y cuando la pandemia del coronavirus a nivel regional lo permita, las primeras dos fechas del formato original sudamericano del camino a Qatar 2022 se disputará entre el 7 y el 15 octubre.

El Consejo de Conmebol vía Zoom, en sintonía con FIFA desde Zúrich, confirmaron la entidad sudamericana “ha solicitado incluir una ventana internacional en enero de 2022 con la finalidad de culminar los clasificatorios sudamericanas en marzo de 2022”.

En este escenario se buscará recuperar las dobles fechas canceladas de marzo y septiembre en 2022 aprovechando que el Mundial recién está programado para fin de año y es intención de FIFA posponer el sorteo para permitir que se concluyan todas las clasificaciones regionales y los repechajes.

Conmebol tenía intención de no ceder más fechas y le había solicitado al Consejo de la FIFA que le mantenga las fechas de septiembre junto con UEFA, que ya programó las primeras jornadas de la Nations League y amistosos.

Sin embargo, el ente rector de Sudamérica entendió que para los primeros días de septiembre (el calendario marca del 31 de agosto al 10 de septiembre) no iba a tener las condiciones sanitarias listas para reactivar las eliminatorias con las diez fronteras abiertas y la posibilidad de viaje de los jugadores que están en Europa.