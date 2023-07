Confirman a Yessica Palacios electa intendenta de la localidad de Pirané

La doctora Yessica Palacios resultó electa intendenta de la localidad de Pirané, con el 30% de los votos, este domingo 25 en la provincia de Formosa en una reñida elección con Mario Diakovsky. La ventaja fue de casi tres puntos por parte de la actual presidenta del Honorable Concejo Deliberante de esa comunidad.

Actualmente es concejal y su perfil es “con perspectiva de género” y busca “mejorar la calidad de vida de los trabajadores comunales”.

En ese sentido, señaló en primer lugar que “trabajamos mucho para lograr esto, así que a prepararnos para lo que va a ser el 10 diciembre” próximo en que asuma en el cargo.

Esto gracias a que “más de cuatro mil piranenses” entendieron que su candidatura representaba “la esperanza para cambiar y hacer historia” al ser la primera mujer intendenta de Pirané.

Aunque en ese punto hizo notar que este logro no lo consiguió sola, sino que “fue con un equipo, que arduamente trabajó para que esto sea realidad”.

A su vez, describió que los ejes de su programa de gestión estarán basados, “primero, en conocer al empleado municipal y llevarle la tranquilidad de que necesitamos generar un equipo que trabaje para la gente, por lo tanto, también capacitar a las áreas de la Comuna”.

Además, continuó, “desarrollar lo social que es la base de nuestro proyecto político, es decir, acompañar al vecino”, ya que “la idea es asistir a todos los barrios de Pirané e incluir a los jóvenes” mediante políticas que seguirán las “del Modelo Formoseño” que conduce del gobernador Gildo Insfrán, reafirmó Palacios.

Por último, dijo que también pretende “fortalecer y empoderar a las mujeres para que ellas puedan empezar a proyectar y soñar”.

La abogada quien ejerce la profesión desde el año 2005, previo a las elecciones en una de las entrevista habia dejado en claro su deseos de ser la Jefa Comunal: “Quiero ser la primer mujer intendente de mi pueblo, cuento con un excelente equipo político que me acompañara a lo largo de mi gestión , gestión que tendrá como principio fundamental, valorar al trabajador municipal, crear las condiciones necesarias para que el municipio llegue de manera efectiva a la comunidad y no la gente al municipio, crear un vínculo social entre el municipio y los comerciantes, donde el pago de los impuestos no sea un simple tributo, sino un beneficio, quiero gestionar de una manera responsable oportunidades para nuestros jóvenes ya sea de estudio o de trabajo genuino”.

