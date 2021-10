Congelamiento de precios: «Hay preocupación, es un poco imposible el cumplimiento», dijo Werlen

Compartir

Carlos Werlen, presidente de la Comisión de Supermercados de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas, quien además es propietario de la Distribuidora del Valle, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la medida anunciada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de un plan para retrotraer los precios de 1432 productos de consumo masivo a los valores del 1 de octubre pasado.

Este plan establece el congelamiento de los precios en todo el país y es de «cumplimiento obligatorio» para las empresas distribuidoras de alimentos.

“Estamos todas las cámaras del país preocupadas por este tema porque en algunos casos es un poco imposible de cumplimiento por los valores en que fueron incorporados a la lista de precios máximos, en el caso de Formosa tenemos un programa que está activo, que es el programa de Precios Cuidados Formoseños que lo venimos coordinando con el arquitecto Edgar Pérez y con negociaciones de por medio siempre llegamos a un acuerdo, tenemos valores normales que no son de un gran número de rentabilidad pero acompañamos al programa del gobierno provincial, esto cambia totalmente el panorama porque nos encontramos con que la mayoría de los productos están muy por debajo de los valores que manejábamos en septiembre, inclusive en el programa local son valores que prácticamente teníamos a fines de agosto así que ya llevan 45 días que no los hemos ajustado”, explicó.

Sobre cómo impactará esta medida que empezó a regir y por la cual han comenzado los controles, detalló que “los que llegan a comprar grandes cantidades de producto son las grandes corporaciones, los grandes supermercados del país donde hacen un compromiso de compra por cierta cantidad en miles de kilos, si lo trasladamos a Formosa a nuestros autoservicios o supermercados, también los va a afectar así sea los dos grandes que tenemos acá donde tenemos dos supermercados grandes con muchas bocas de venta diseminadas por la ciudad y donde ellos también tienen problemas de compra porque ninguno de ellos compra diez o quince tipos de leche, compran uno o dos, pero no superan esa cantidad, si salimos de ese rango y vamos hacia el rango minorista, de minimercados o kioscos, es decir los comercios de cercanía, nadie llega a comprar pero ni diez cajas, entonces estamos en peor situación, directamente va a llegar un momento donde no se va a poder reponer porque va a estar por debajo, el costo más su rentabilidad no va a dar el valor que el gobierno pretende, tendremos una faltante porque va a llegar un momento donde no va a haber”.

“Vamos a estar dialogando con Edgar Pérez que recibe órdenes a nivel nacional y por ende la provincia se adhiere a ese programa nacional y veremos cómo va a seguir, la mayoría a nivel país están dispuestos a bajar los precios, vender lo que tienen y no reponer, eso es lo que es a nivel país, es el panorama que hay, después cada uno hará lo que le parezca pero es muy difícil vender cierto producto a determinado precio, cuando se lo compró por cierto costo y hay que bajarle de valor, tenemos empresas locales que son las que manejan el mercado de la gaseosa en el mundo que están pasando aumentos de casi el 20%,, es insostenible, es imposible llegar, no es desabastecimiento lo que habrá pero sí faltante porque no se puede comprar un producto como la leche que hay que venderla a 81,10 pesos siendo que tenemos un costo de 91 pesos, cómo se hace para por lo menos tener un mínimo de rentabilidad y sostener la empresa”, se preguntó.

“En ese sentido seguirán las reuniones, no sé cómo va a impactar de acá a 15 días, estamos todos desorientados, creo que hasta el propio subsecretario está así porque no es lo mismo seguir una orden, implementar algo contra una posición de negociación como teníamos con un programa armado en la provincia, son dos cosas distintas”, reconoció.

Recordó además que este sistema ya se ha aplicado en la Argentina en gobiernos anteriores y no funcionó. “Es muy difícil, lo que nos llama la atención son los precios muy abruptos que sean retroactivos, las industrias fabricantes van a los grandes y tenemos abastecimiento de parte de distribuidores extraprovinciales que en algunos casos están en el centro del país, en otros casos los tenemos en provincias limítrofes con Formosa y las locales,es decir que un producto de una empresa determinada puede pasar a una distribuidora como a dos más el reparto local, es insostenible”, subrayó.

“Lo peor es no tener ofrecimiento en las góndolas, góndolas vacías no quedan bien, uno no pretende tener rentabilidad extraordinaria, no somos formadores de precios, trasladamos un porcentaje a los efectos de nuestro crecimiento, nuestra proyección de crecimiento de negocio, pago de empleados y todo lo que conlleva el costo de tener negocio abierto, pero si esos valores están por encima de la rentabilidad o que no se llegue a cubrir una rentabilidad mínima es imposible tenerlo, no lo voy a comprar, acataremos la resolución, pero va a llegar un momento que no va a haber porque no se lo va a comprar más”, advirtió.

“Algunos productos no llegan a Formosa, pero porque están discontinuados, no están en el mercado , la reunión del miércoles es fundamental, a ver si podemos llegar a un acuerdo y poder trabajar tranquilos dentro del ordenamiento normal de una empresa y que todos los clientes tengan la posibilidad de ir a comprar el producto que quieran y no haya faltantes, ese es el objetivo de todo comerciante”, finalizó.

