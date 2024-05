Conmebol anunció que se utilizará la tarjeta rosa en la Copa América

La Conmebol se suma a las modificaciones a las reglas de juego aprobadas por la IFAB (International Board) y por esta razón dio a conocer la noticia que se utilizará la tarjeta rosa en la próxima Copa América 2024 a disputarse en el mes de junio en Estados Unidos.

¿De qué se trata? Básicamente es «un posible cambio por equipo ante la sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral». La posibilidad de incorporar este recurso se empezó a pensar en el Mundial de Qatar 2022 y se implementó en varios torneos de FIFA.

Se trata de un sexto cambio para cuidar la salud de los jugadores. Se llevará a cabo a través del informe al árbitro principal o al cuarto árbitro y para darlo a conocer se usará una tarjeta rosada.

«Cuando se haga uso de la sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de la posibilidad de efectuar una sustitución adicional», anuncia también el comunicado de Conmebol.

«No obstante, si se efectuara una sustitución normal al mismo tiempo que una sustitución por conmoción cerebral, se descontará una oportunidad de sustitución. Cuando un equipo haya utilizado todas las oportunidades de sustitución regular, no podrá usar una sustitución por conmoción cerebral para efectuar una sustitución regular», agrega el protocolo.

El comunicado completo

de Conmebol

Se agrega un posible cambio por equipo ante la sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL anunció que, a los cinco cambios por equipo autorizados por el reglamento, se le sumará un potencial sexto para cuidar la salud de los futbolistas.

Se trata de una sustitución extra ante sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral. Para hacerlo se debe informar al árbitro principal o al cuarto árbitro y se utilizará una tarjeta de color rosado.

– La nueva regla –

“Artículo 96º – Sustitución ante sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral:

I. Se podrá realizar hasta 1 (una) sustitución por equipo por partido ante la sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral, siendo independiente de las 5 (cinco) sustituciones que menciona este Reglamento en el artículo precedente (en caso de prórroga, seis sustituciones). La sustitución por conmoción cerebral podrá llevarse a cabo independientemente del número de sustituciones realizadas hasta el momento en que se produzca.

II. Si el equipo decide llevar a cabo la sustitución por conmoción cerebral, se informará al árbitro principal o al cuarto árbitro. Para esa sustitución, se utilizará una tarjeta de color rosado, diferente de las otras tarjetas de sustitución.

III. No obstante, si se efectuara una sustitución normal al mismo tiempo que una sustitución por conmoción cerebral, se descontará una oportunidad de sustitución. Cuando un equipo haya utilizado todas las oportunidades de sustitución regular, no podrá usar una sustitución por conmoción cerebral para efectuar una sustitución regular.

IV. Cuando se haga uso de la sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de la posibilidad de efectuar una sustitución adicional. El árbitro principal o el cuarto árbitro informará el equipo contrario de que, a partir de ese momento, tiene la opción de usar un sustituto adicional y una oportunidad de sustitución adicional, que se puede efectuar de manera simultánea o con posterioridad a la sustitución por conmoción cerebral que haya realizado el equipo contrario. Esta oportunidad adicional solamente se podrá utilizar para una sustitución adicional, no para sustituciones regulares.

V. El jugador que sufra una conmoción cerebral o se sospecha que le ha sufrido no podrá reincorporarse al partido ni participar en la tanda de penales y, siempre que sea posible, se le acompañará al vestuario o a un centro médico.

VI. Una vez finalizado el partido (con plazo máximo 24hs de finalizado el mismo), será obligatorio que el médico del equipo que haya detectado esta sospecha en campo de juego y haya o no sustituido al jugador, remita el formulario SCAT5 (herramienta estandarizada para evaluar conmociones cerebrales), completo y firmado por el mismo, a la comisión médica de la CONMEBOL.