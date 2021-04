Conmebol recibirá una donación de vacunas contra el COVID-19

Compartir

Serán 50.000 dosis de la empresa farmacéutica Sinovac Biotech Ltd. de China, como respaldo para este evento y sus otras competiciones. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou facilitó el acuerdo.

La Conmebol llegó a un acuerdo para recibir 50.000 dosis de vacunas contra el COVID-19.

Mientras que la pandemia de coronovirus todavía azota al mundo, la Conmebol ha dado un paso importante para el desarrollo del fútbol en tiempos de COVID-19. La entidad que regula el fútbol sudamericano recibirá una importante donación de vacunas de cara a la disputa de la Copa América de este año y también para el resto de sus competiciones.

“El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció oficialmente que la empresa china Sinovac Biotech Ltd entregará a la institución en carácter de donación un total de 50.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19, como un claro y positivo respaldo al fútbol sudamericano”, informó el organismo en su web.

Según el comunicado, la inmunización estará destinada a “los planteles principales del fútbol profesional sudamericano de los torneos de primera categoría, masculinos y femeninos”.

“Es la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano. Es un paso adelante enorme para vencer a la pandemia de COVID-19, pero no significa de ningún modo que vayamos a bajar la guardia. Mantendremos nuestro trabajo responsable, el que nos permitió concluir nuestros torneos sin contratiempos y sin alterar los formatos” dijo Alejandro Dominguez, quien agradeció a Sinovac por que “comprendió que el fútbol es una actividad fundamental para la economía, la cultura y la salud física y mental de los sudamericanos”.

También Domínguez reconoció que el gran artífice de este acuerdo ha sido el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien trabajó en este asunto con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, su ministro de Deportes, Sebastián Bauzá, y el embajador de Uruguay ante China, Fernando Lugris.

Esta apoyo de Uruguay como mediador de la Conmebol ante Sinovac Biotech Ltd. le permitirá a la confederación iniciar un proceso masivo de vacunación. La logística y los detalles operativos de este proceso de vacunación serán comunicado después de que se coordine con las asociaciones miembro.

