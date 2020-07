Conmoción por la muerte de una campeona mundial de patinaje sobre hielo

Compartir

El deporte australiana y también el ruso están de luto. Ekaterina Alexandrovskaya, una joven patinadora sobre hielo de 20 años, apareció muerta a la mañana en Moscú. Campeona mundial juvenil en 2017, la atleta que compartió el título con su compañero Harley Windsor, habría tomado la decisión de suicidarse.

Según indicaron varias agencias locales, entre ellas Interfax, el cuerpo de Alexandrovskaya fue hallado sin vida en una calle cerca de su departamento ubicado en el centro de la capital de Rusia. Si bien las circunstancias de su muerte están siendo investigadas, fuentes de la policía de Moscú le confirmaron a las agencias que “la causa preliminar es suicidio”. El cuerpo de la patinadora fue encontrado tras haberse caído desde una ventaja de su hogar.

Además del cuerpo, fuentes de la investigación le confirmaron a la agencia RIA Nóvosti que la deportista dejó una nota con la palabra “amor”. Frente a este hecho, su ex pareja sobre el hielo no pudo contener la tristeza y aprovechó su cuenta de Instagram para comentar sobre lo sucedido con la atleta que compitió en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.

“Las palabras no pueden describir cómo me siento en este momento, estoy devastado y enfermo hasta el fondo por el triste y repentino fallecimiento de Katia. La cantidad de cosas que habíamos logrado durante nuestra relación es algo que nunca puedo olvidar y que siempre mantendré cerca de mi corazón. Esta noticia es algo para lo que nunca te puedes preparar. Descansa en paz Katia”, escribió Windsor, que junto a Alexandrovskaya finalizaron en la posición 18 en el programa de patinaje corto de la última cita olímpica.

Después de cuatro años compitiendo juntos, la pareja se separó en febrero pasado debido a “preocupaciones de salud”, según indicó por entonces el patinador en sus redes sociales. Al mismo tiempo, el deportista de Australia le deseó a Ekaterina una “pronta recuperación”.