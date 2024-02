Constatan el buen funcionamiento de obras hídricas para garantizar el vital líquido en Lugones

En el marco de una gira que comenzó este lunes 5 el vicegobernador Eber Solís, acompañado del diputado provincial Aldo Ingolotti y funcionarios técnicos del Gobierno provincial, visitaron este miércoles 7 la localidad de Cabo Primero Lugones.

En ese sentido, inspeccionaron las obras hídricas y de infraestructura que el Gobierno de Formosa sostiene con fondos del Tesoro Provincial para garantizar el ingreso de agua a la localidad.

Participaron de la recorrida el titular de la Dirección Provincial de Vialidad Javier Caffa; el coordinador del PAIPPA, Rubén Casco; el titular del Servicio Provincial de Agua Potable, Julio Cesar Vargas Yegros; y el jefe comunal Norman Antonio Torrez.

Caffa precisó que en la oportunidad se pudo constatar que el reservorio de agua dulce ya se encuentra cargado para su potabilización, como también la construcción de una nueva planta de agua potable para la localidad.

En el casco céntrico, mientras tanto, avanzan obras fundamentales como el nuevo hospital y la pavimentación de calles de acceso a dependencias públicas.

“Se ve la obra pública, el Estado presente al servicio de la comunidad”, sostuvo el funcionario, en contraposición con lo que ocurre con las obras que eran financiadas por el Estado nacional, las que se encuentran paralizadas.

“Las obras que vemos en la recorrida son con financiamiento del Tesoro Provincial, un gran esfuerzo que hace el Gobierno, porque los recursos son escasos”, explicó y lamentó la decisión del Gobierno nacional de enviar cada vez menos recursos a las provincias.

Por ello, reivindicó la administración eficiente del Gobierno de Gildo Insfrán, que permite que hoy en día el Estado formoseño afronte el pago de salarios a empleados públicos, como también brinde los servicios de salud, educación y lleve adelante su plan estratégico de obras públicas.

Por su parte, Torrez destacó la administración austera y ordenada del Gobierno provincial, que da “equidad y justicia social a todos los pueblos”, al señalar que las obras que encara la gestión de Insfrán en esa localidad, no serían posibles de otra forma.

Al referirse a la cuestión hídrica, explicó el presidente de la Comisión de Fomento que los funcionarios visitaron la compuerta del riacho Lagadick, que “nos abastece de agua que proviene del río del Norte”.

“Gracias a la obra que no tiene precio, gracias a la visión del gobernador Insfrán de revivir el paleocauce, que después se llamó río del Norte, tenemos la suerte de tener agua tras la crecida del Bañado La Estrella. En este caso fue muy oportuna la llegada, no sufrimos de falta de agua para la población”, enfatizó.

Dijo que esta obra no sólo beneficia a Fortín Lugones, sino que también lo hace a otras comunidades afincadas a la vera del río del Norte como Posta Cambio Zalazar, Santa Rosa, El Ceibal, La Estrella, hasta San Martín Dos.

San Martín Dos

La comitiva se dirigió luego a la ruta nacional N° 86, al puente El Ceibal, donde el río del Norte intercepta a la ruta y se puede apreciar el caudal que está escurriendo por este río, gracias a las obras que se ejecutaron desde El Descanso, hasta San Martín Dos, y posibilitan el ingreso del agua que desde el río Pilcomayo ya está abasteciendo a los reservorios de Posta Cambio Zalazar y Fortín Lugones, llegando a San Martín Dos, y pronto a recargar ese reservorio también.

“Esta es una de las prioridades que nos fijó el Gobernador, con el manejo de los recursos hídricos, con la cuenca del río Pilcomayo, se puedan abastecer a las localidades que están a la vera de las rutas nacionales 81 y 86”, explicó Caffa.

Recordó que en el lugar se realizó una obra estratégica para acelerar la llegada de agua a San Martín Dos, realizándose un by pass en el paleocauce del río del norte, construyendo un canal que va lateral a la ruta nacional 86, de manera tal de optimizar las pendientes, facilitando el escurrimiento y que permita la llegada de agua dulce a esa localidad.

El canal construido es de 26 kilómetros, cuenta con terraplenes de guardia para evitar desbordes y más de veinte alcantarillas a las propiedades de frentistas al acceso a la ruta nacional.