Continúa el corte en RN 11 por el reclamo de módulos habitacionales

Sigue activo el corte que ayer comenzó un grupo de familias sobre ruta nacional 11, a la altura del Puente Blanco, para reclamar la entrega de módulos habitacionales; a esta medida de fuerza, hoy se sumó otro bloqueo frente al Centro Juan Pablo Segundo.



En el lugar se encuentran efectivos de la Policía de Formosa y de la Gendarmería Nacional.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Emilce, una de las manifestantes dijo: “tengo un hijo de 5 años con problemas en el corazón, siempre me voy al Ministerio de la Comunidad pero no me dan ninguna solución”.



“Me responden que tienen prioridades, evidentemente mi hijo que es operado del corazón no es prioridad”, aseveró y agregó que nadie se acercó para hablar con ellos y por ende “vamos a seguir acá. El corte es total, a los únicos que dejamos pasar es a las ambulancias”.

“No hacemos esto por gusto, sino que queremos una solución. Estamos cansados de promesas que no cumplen”, sostuvo una manifestante.

