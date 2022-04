Falta de combustibles: continúa la escasez y se agrava en el interior

Compartir

En la localidad de Ibarreta se registran inconvenientes en el expendio de combustible por las dificultades del flete y el cupo que recibe la estación de servicio de bandera nacional.

Por las dificultades de abastecimiento en Barranqueras (Chaco) debido a la bajante del Río Paraná, los camiones que surten de combustible a las estaciones de servicio del interior provincial deben trasladarse hasta San Lorenzo (Santa Fé), lo que sumado a una disminución del cupo, genera inconvenientes en el normal expendio de combustibles de la estatal YPF. “Estamos complicados hace bastante tiempo», aseguró Augusto Welsh, responsable de la estación de servicio YPF de Ibarreta, al Grupo de Medios TVO.

«Es algo que ahora recién salió a luz en los medios nacionales porque comienza a afectar a la zona centro del país, pero acá ya estamos con problemáticas desde septiembre y octubre del año pasado», agregó Welsh al respecto.

En la actualidad la situación en esa localidad se agravó debido también a la logística para abastecer los surtidores. «La cosa está peor, por lo menos hace un tiempo teníamos una bajante de stock y con los cupos, se iba manteniendo la provisión de combustible a todos lo que ingresaban a la estación, pero hoy ya la parte de playa se cierra porque nos quedamos sin combustible».

«Algo que suma un poco más de problemas es la logística porque además de que tenemos cupo, los camiones están yendo hasta San Lorenzo (Santa Fe), porque la planta que está en Barranqueras (Chaco) no tiene combustible porque las barcazas no pueden entrar por la bajante del río», explicó el empresario.

El combustible más afectado es el gasoil, al tratarse de un sector productivo en la provincia, «el gasoil es lo que menos está habiendo y lo que más rápido se termina», señala Welsh, lo que también repercute directamente en la población ya que se interrumpe el mercado que no se abastece desde «YPF Agro».

Pese a esto, el empresario indicó que no existe una «locura» en los clientes para abastecerse de combustible. «No es que hay una desesperación de la gente por cargar combustible pero si obviamente nos dan menos combustible. Es una cadena que se frena y se tensa, todos terminamos haciendo fuerza para atrás», lamentó.

Si bien, oficialmente no se da una explicación real de lo que ocurre con el abastecimiento de los combustibles, bastaría hacer una análisis de mercado en la región que refleja el desfase en los precios del país. «Estamos muy desfasados con los precios internacionales. Cuando pones el precio de Argentina es un precio irrisorio y obviamente el problema está ahí», concluyó Welsh.

