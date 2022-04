El diputado Montoya denunció en la justicia la designación de jueces por «incompatibilidad»

Compartir

Linkedin Print

El diputado Miguel Montoya, denunció en la mañana de ayer en la justicia provincial la designación de dos nuevos jueces por «incompatibilidades legales», aseverando que ambos están afiliados al PJ y que además uno de ellos es esposo de la jueza del mismo fuero, lo que no es compatible con la función judicial.

Todo ocurrió en la sesión de Legislatura del último jueves donde los diputados oficialistas aprobaron la designación de tres nuevos jueces y un fiscal, pero el nombramiento de dos de ellos generó discusiones dentro del recinto y ayer finalmente se materializó en una denuncia de parte de Montoya que además se mostró sorprendido por la rapidez con la que van a proceder a la jura de los cargos que será hoy.

Se trata de la doctora Claudia Patricia Cañete como jueza de la Cámara Tercera del Tribunal del Trabajo y su hermano Sergio Felipe Cañete como juez de instrucción correccional quien está casado con la jueza de ejecución penal, Dra. Silvia Benitez.

“Denunciamos al fiscal el hecho que ocurrió el jueves en la sesión, presentamos todas las pruebas necesarias, y ahora está en manos del fiscal requerir o no el inicio de la instrucción para que avance la denuncia. El delito se va a perfeccionar al 100% este martes cuando se tome juramento a los nuevos funcionarios”, expresó.

Montoya explicó que como Cañete es esposo de Benítez, no son compatibles para el cargo teniendo en cuenta que “se revisan muchos fallos, se convalidan algunas resoluciones, uno subroga al otro y además son causales de recusación que constantemente van a estar en tratamiento. La ley es clara, taxativa, concisa que dice que no pueden ser cónyuges dos personas dentro del mismo juzgado de la misma instancia, pese a eso el oficialismo avanzó, lo designó y por eso denunciamos penalmente en la justicia, hay un articulo especifico del Código Penal (253) que habla de violación de los deberes de funcionario público y que le impone una sanción a un fiuncionario que designa a otro sin que este último reúna los requisitos legales para esa designacion”.

El diputado además se mostró sorprendido por la “rapidez” con la que van a tomar juramento los funcionarios. “Cuando se sanciona una ley debe ser promulgada por el Ejecutivo y generalmente pasan días desde que la Legislatura sanciona una ley hasta que la promulga, acá la ley se sancionó el jueves, ya la promulgó el Ejecutivo, ya la pasó al Poder Judicial, ya hizo todo el acto protocolar y este martes ya le toman juramento, lo hicieron de forma exprés siendo que a veces se toman una semana, un mes y acá en forma exprés ya le están tomando juramento al juez,realmente sorprende la celeridad pero además la pelota ahora la tiene la justicia, la doctora Ontiveros es la fiscal de turno y el doctor Guillermo Caballero es el Juez de Instrucción y Correccional N°6, ellos son los que tienen que decidir si se produjo la comisión de un delito y determinar si existe responsabilidad penal, ellos pueden de alguna manera parar y echar un poco de luz a todo esto que es un disparate”.

Seguidamente, si bien Montoya reconoció que existe un “profundo desconocimiento” de la normativa por parte de funcionarios, “hay algunos que la conocen perfectamente pero tienen una matriz de poder que les dice que no importa esto, que si tienen los números pueden hacer cualquier cosa, hay desconocimiento por un lado y autoritarismo por el otro”.

“Esto que reclamamos es lógico, no es una posición antojadiza nuestra, para cumplir un cargo hay ciertas cuestiones que se deben cumplir y por eso recurrimos a la justicia para que haya un manto de luz”, explicó.

“Los dos hermanos Cañete son afiliados al PJ y esa fue la segunda causal de nuestro rechazo a sus pliegos, existe en la ley orgánica un artículo que dice cuáles son las incompatibilidades para ser juez y una de ellas es tener actividad de proselitismo político y tanto en la ley orgánica del Poder Judicial como en la ley de partidos políticos se deja claramente establecido que es incompatible ser juez y estar afiliado a un partido. Para el oficialismo esto es un dato menor y el diputado Cabrera me respondió que esa es una cuestión menor porque en todo caso cuando juran al otro día van y se desafilian pero es mentira, hoy existen jueces de las más altas jerarquías que siguen siendo afiliados al PJ, denunciamos y hoy existe una causa en curso, para nosotros no es un dato menor y por eso mismos rechazamos esto”, finalizó Montoya.

Compartir

Linkedin Print