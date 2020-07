Contratos por productividad, el futuro inmediato del fútbol argentino

Compartir

Los nuevos vínculos que se están firmando son bajo esta modalidad. Argentinos Juniors fue el primer club en implementarlo. ¿Qué implica para los jugadores? Para los clubes, es un 25% de ahorro con respecto al anterior formato.

Los tiempos que se avecinan para el fútbol argentino requieren de otras medidas. La situación económica es y será muy endeble y las instituciones deberán apañárselas para conservar planteles competitivos y no llevar a los clubes a la quiebra.

Argentinos Juniors tomó la iniciativa y aplicó en su club “Contratos por productividad”. La medida de inmediato despertó interés en otros clubes, que ya han llamado a La Paternal para interiorizarse de la nueva modalidad que, según los primeros cálculos, implicarían un ahorro del 25% para los clubes, además de ser un sistema que premie a los jugadores que tengan más participación y los motive a esforzarse más.

Ahora bien, ¿qué implica del lado de los jugadores? Es un contrato con un sueldo básico que cambia de acuerdo al jugador y que también de acuerdo al monto, verá reflejados distintos incrementos a medida se vayan cumpliendo o alcanzando los objetivos: partidos jugados, clasificación a las Copas, títulos conseguidos, goles convertidos, etc. ¿Cuáles son los ítems que estarán presente en estos contratos? Los siguientes:

A) Por cada partido que firme planilla como titular en primera división

B) Por cada partido que juegue más de 30 minutos

C) Por cada partido que firme planilla como suplente o juegue menos de 30 minutos

D) Si de Julio 2020 a Diciembre 2020 suma 10 partidos en cualquier combinación (A, B O C) cobrará un adicional

E) Si al final de la temporada (enero a diciembre) suma 20 premios en cualquier combinación cobrará un adicional

F) Si al final de la temporada (enero a diciembre) suma 30 premios en cualquier combinación cobrará un adicional

G) Si al final de la temporada (enero a diciembre) suma 30 premios en cualquier combinación cobrará un adicional

H) Si al final de la temporada (enero a diciembre) el equipo se clasifica a la Copa Libertadores cobrará un adicional

I) Si al final de la temporada (enero a diciembre) el equipo se clasifica a la Copa Sudamericana cobrará un adicional

J) Si al final de la temporada (enero a diciembre) logra cumplir el punto G y el I cobrará un adicional (30 premios + Copa Sudamericana)

K) Si al final de la temporada (enero a diciembre) logra cumplir el punto G y H cobrará un adicional (30 premios + Clasificación a Copa Libertadores).

L) Se le pagará un plus por cada gol que convierta

También se aclara que los objetivos A, B y C no son acumulativos por fecha y se cobra el más alto por cada jornada. Sobre esos objetivos, hay valores diferentes para torneos organizados por AFA y otros de CONMEBOL.

Tampoco son acumulativos los objetivos denominados “E, F y G” y también se cobrará el más alto en cada temporada. Lo mismo es para los objetivos H e I, tampoco son acumulativos y también cobrará el más alto en cada temporada siempre y cuando tenga cumplido alguno de estos puntos y los objetivos J y K.

¿Qué ocurre con los objetivos por mes? Se liquidan trimestralmente a mes vencido, en tanto que los objetivos anuales se pagan a 45 días de haberse cumplido. También ya está evaluado un incremento del 20% para los valores de los objetivos de Julio 2020 a Diciembre 2021. Todos estos objetivos sólo rigen para la Primera División.