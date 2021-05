Controles policiales

Compartir

Realmente no sé cuál es la relevancia de preguntar en cada control policial de dónde uno viene, si tenemos permiso y los papeles del vehículo en que circulamos en regla, no debe interesar nada más. En varios controles por poco no me revisaron las compras de la farmacia. Por Dios, ni a los delincuentes controlan tanto como al vecino común. Sepan que si uno tiene todo en regla pasa tranquilo por los controles, pero los policías hartan con sus preguntas sin sentido cuestionando de dónde venimos.

