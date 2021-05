Scioli: “El comercio bilateral con Brasil creció un 25% pese a la pandemia”

Compartir

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dijo que “el comercio bilateral con Brasil creció un 25% el primer cuatrimestre respecto al año pasado pese a la pandemia”, al recorrer junto al gobernador santafesino, Omar Perotti, empresas exportadoras en esa provincia.

“Cuando llegué a la embajada China era el socio comercial más importante y ahora es Brasil nuevamente”, indicó Scioli.

En esa línea, remarcó: “Hemos resuelto 49 controversias que teníamos con Brasil, es decir que ya no hay más barreras sanitarias y fitosanitarias”.

“Tiene que ver con la dinámica que le he dado a la agenda con Brasil para lograr una embajada que no se dedica solo a las cuestiones tradicionales, sino que tiene una fuerte impronta con lo que necesita el país: Generar puestos de trabajo, dólares genuinos, exportar más y traer inversiones”, sostuvo.

Para el exvicepresidente, “uno de los grandes desafíos es agregar valor a las materias primas”, y destacó que “el comercio bilateral con Brasil tiene alto valor agregado, la mayoría son manufacturas de origen industrial”.

Scioli hizo esas declaraciones este mediodía al recorrer junto al gobernador de Santa Fe Omar Perotti, cuatro empresas del sur de esa provincia en donde anunció inversiones por más de US$ 20 millones y la creación de 600 nuevos puestos de trabajo mediante la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones.

“No son anuncios son concreciones de inversiones, de nuevos puestos de trabajo y de grandes perspectivas futuras”, enfatizó el embajador.

“Para mi es muy grato estar nuevamente aquí y nutrirme de todas las posibilidades que hay para colaborar con el desarrollo, el progreso y la recuperación de la provincia de Santa Fe”, señaló.

“En esta agenda del resurgimiento e incentivo al espíritu emprendedor y de la matriz productiva de Santa Fe que lleva adelante el gobernador Perotti, estas empresas están encontrando todas las facilidades para desarrollarse”, finalizó.

Los funcionarios comenzaron su recorrido por la empresa Vipal que es la primera planta instalada fuera de Brasil y produce bandas de rodamientos premoldeados para el renovado de neumáticos que generará más de 270 puestos de trabajo con una inversión de más de 10 millones de dólares.

Luego, se dirigieron a la biotecnológica rosarina Bioceres que recientemente comenzó a cotizar en la bolsa de Nasdaq y que con ayuda del embajador negocia actualmente con Brasil la aprobación de su trigo HB4 resistente a la sequía.

La visita continuó por Metalsur, que produce para la multinacional especializada en la fabricación de carrocerías de colectivos de larga distancia, Marcopolo, que avanzará en un plan de inversiones de casi 10 millones de dólares, sustitución de importaciones y creación de 300 empleos en Santa Fe.

Por último, se dirigieron a una de las principales fábricas de acoplados y semirremolques de Argentina y el mundo, Randon, con el objetivo de coordinar con el Ministerio de la Producción de Matias Kulfas la decisión de ampliar la capacidad industrial instalada de la planta.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que “los proyectos industriales hoy recorridos tienen buenas noticias porque la mayoría van a estar casi duplicando su plantel volcado a la producción”.

“Nuestra zona tiene esa potencialidad y tenemos personal calificado que es una de las características importantes de nuestra región”, enfatizó.

