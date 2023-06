Convocan a un paro contra la violencia en Rosario

“No nos vamos a salvar solos. No somos solamente los gremios o los movimientos sociales. Es la sociedad en su conjunto la que está harta de padecer la inseguridad. Debemos salir a la calle porque no se encuentran respuestas de parte de quienes deben cuidarnos”, aseguró Edgardo Arrieta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Dragado y Balizamiento de Rosario.

Arrieta asumió el rol de vocero del plenario de delegados de distintos gremios que se reunió este viernes a la mañana en el Camping del Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario para confirmar y ajustar detalles del paro general que convocaron para el jueves 22 de junio en Rosario, para protestar por la ola de violencia e inseguridad que golpea a la ciudad y que en las últimas semanas tuvo como blanco a escuelas, clubes de barrio y hasta iglesias.

Arrieta consignó que la jornada de protesta comenzará con una concentración de todos los gremios el jueves a las 10, en Oroño y Pellegrini. Desde allí marcharán a pie hasta la plaza San Martín, donde está la sede local de la Gobernación, y se leerá un documento que contará con la adhesión de todos los gremios.

Para ese día, se descuenta que no habrá clases, al menos en las escuelas públicas porque entre los participantes en el cónclave hoy estuvo Juan Pablo Casiello, titular de Amsafé Rosario.

Faltaría confirmar la posición que mantendrá el Sindicato de Docentes de Privados (Sadop). Otro dato a tener en cuenta también es la presencia del representante de la Cámara de Titulares de Licencia de Taxis (Catiltar), Marcelo Díaz, quien anticipó la adhesión de ese sector a la marcha del jueves.

