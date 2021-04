Copa de la Liga: Boca le ganó a Atlético Tucumán e ingresó otra vez a zona de clasificación

Compartir

Boca le ganó un partido clave a Atlético Tucumán en la Bombonera y reingresó en la zona de clasificación a la Fase Final en su grupo de la Copa de la Liga. Fue 3-1 por los tantos de Cristian Medina, Sebastián Villa y Franco Soldano (descontó Leonardo Heredia para la visita).

El equipo de Miguel Ángel Russo fue un aluvión en el inicio del pleito: la agresión de los mediocampistas, adelantados en el terreno, le permitieron adelantarse rápido en el marcador. Agustín Almendra metió un pase vertical para Carlos Tevez, que vio proyectarse a Medina y pivoteó para que el juvenil se meta en el área con pelota dominada y definiera contra un palo para el 1-0 y gritar su primer gol en primera. Tras la apertura del tanteador, el dueño de casa fue por más y halló el segundo gracias a otra combinación entre Almendra y Tevez, quien no pudo controlar posicionado como centrodelantero e involuntariamente asistió a un Villa que no perdonó tras dejar en el camino a Lucchetti.

No todo fue color de rosa para el Xeneize en los primeros 45 minutos: su confianza sufrió un revés por el tanto de cabeza de Leonardo Heredia, quien con un cabezazo formidable aprovechó un rebote en el travesaño que había descolocado a Agustín Rossi. Para colmo al minuto 37 Mauro Zárate sintió una molestia muscular que le impidió continuar en el terreno de juego y tuvo que ser reemplazado por Agustín Obando. Da la sensación de que el ex Vélez se perderá el debut por la Libertadores el próximo miércoles.

Atlético sorprendió antes del minuto del complemento con un mano a mano de Javier Toledo bien desactivado por Agustín Rossi tras una pelota en profundidad de Ruiz Rodríguez. Enseguida Tevez desparramó a Lucchetti dentro del área y cuando tenía a su merced la valla rival se tomó un segundo de más que facilitó el cierre de tres hombres decanos en la línea de gol. Al Apache le debieron sancionar una infracción dentro del área por plancha de Marcelo Ortiz pero Baliño la ignoró.

El 10 de Boca siguió siendo protagonista del ataque xeneize y tuvo el tercero, pero su volea con zurda dentro del área se fue a cualquier parte. Al minuto 14 de la segunda mitad Cristian Erbes vio la segunda tarjeta amarilla por una fuerte falta contra Obando y dejó en inferioridad numérica a los suyos. Mientras Tevez dejó en claro que tenía húmeda la pólvora al sacarse un hombre de encima dentro del área y definir con pie abierto al segundo palo sin poder vencer la valla de Lucchetti.

Boca controló los tiempos del partido y trató de no perder intensidad en la que fue una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos. Pudo haberlo liquidado a los 41 cuando Tevez habilitó con un pase magnífico para Villa, que llegó antes al encuentro de la pelota pero fue cerrado por el arquero visitante. Al minuto el dueño de casa sufrió por un gran pase de Ramiro Carrera para Toledo, que volvió a perder en el cara a cara con Agustín Rossi y despilfarró el 2-2. En tiempo de descuento, Franco Soldano sentenció la historia con un rebote debajo del arco tras un cabezazo en el travesaño de Izquierdoz luego de que Lisandro López centrara (ambos habían quedado en posición de ataque por un tiro libre a favor).

Boca sumó de a tres y quedó como escolta de Vélez en la Zona B de la Copa de la Liga en la misma línea que Talleres de Córdoba y Lanús. El Xeneize tomó oxígeno justo antes de debutar en la Libertadores (el miércoles en la altura de La Paz contra The Strongest). Atlético quedó a cuatro puntos de la zona de ingreso a la Fase Final y tiene cuatro equipos en medio que lo separan de la misma.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Jorge Baliño

