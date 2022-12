Coparticipación: el gobierno nacional oficializó pago con bonos TX31 a Ciudad de Buenos Aires

Tal como había adelantado el Presidente, se transferirán bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.

El Gobierno nacional oficializó este martes la decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables, mientras que la gestión porteña presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.

La Corte Suprema dispuso en un fallo dictado el miércoles último un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso de la policía en 2016.

El lunes, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de cumplir con la medida cautelar a través del uso de títulos públicos, como así también la de avanzar con la presentación de un recurso «in extremis» contra la decisión del máximo tribunal y recusar a sus integrantes.

La oficialización del pago mediante la herramienta de los bonos quedó oficializada hoy con la publicación de la Decisión Administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete en el Boletín Oficial.

En paralelo a esa decisión, el mandatario anunció ayer el envío de un proyecto de ley al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, con el fin de que prevea el presupuesto para hacer frente a la disposición de la Corte Suprema de Justicia.

«En atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta», señaló el Ejecutivo nacional en los considerandos de la medida publicada hoy en el Boletín Oficial.

Allí, el Ejecutivo nacional reafirma además que, «a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, se presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida».

De acuerdo con el artículo 1 de la disposición, «el Ministerio de Economía, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco de la Nación Argentina el monto equivalente a pesos noventa y ocho mil quinientos millones ($98.500.000.000) en bonos del Tesoro TX31».

En ese marco, se «dará instrucciones a esa entidad bancaria para que transfiera diariamente a una cuenta bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el uno coma cuatro (1,4%) que históricamente se le transfería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del artículo 8°de la Ley N° 23.548, y el dos coma noventa y cinco (2,95%) que dispuso la medida cautelar dictada» por la Corte Suprema la semana pasada.

Sin embargo, la medida, que lleva las firmas de los ministros del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y de Economía, Sergio Massa, fue rechazada por el Gobierno porteño.

El Gobierno porteño presentó esta mañana una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir con el fallo de la Corte.

En el escrito, al que accedió Télam, se denuncia «a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior, que han sido notificados de la resolución judicial, y los integrantes del Directorio del Banco Nación Argentina y demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria».

En la denuncia se agrega que «los hechos podrían configurar infracción a los artículos 239 y 248 del Código Penal de la Nación», que tipifican los delitos de desobediencia.

Al anunciar durante la mañana del martes la presentación de esta denuncia, Rodríguez Larreta afirmó en un acto realizado en el Jardín Botánico que el Gobierno nacional «cruzó todos los límites» y prometió que su gestión irá «a fondo con esto hasta que se cumpla con la ley, hasta que los funcionarios públicos cumplan con su deber».

En tanto, el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, rechazó hoy la propuesta del Gobierno nacional de abonar el porcentaje de coparticipación fijado por la Corte Suprema de Justicia con bonos y señaló que la cuestión «no resiste el menor análisis».

En sentido, señaló que «el bono no tiene cotización, no paga intereses y capitaliza todo al final», con lo cual -indicó- su uso «no resiste ni el menor análisis».

En tanto, hoy, la legisladora porteña Claudia Neira (Frente de Todos) afirmó que, con la medida cautelar que dispuso que la Nación destine el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema logró «montarle el show» al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los anotados en la carrera por la postulación presidencial de cara al 2023 dentro del espacio de Juntos por el Cambio, y consideró que el fallo del máximo tribunal «no constituye un triunfo» para ningún sector.

«Lo que hizo la Corte fue montarle el show a Larreta con esta medida cautelar. El jefe de Gobierno porteño realizó una importante puesta en escena, salió a comunicar en una conferencia de prensa que la Corte le había dado la razón, pero no es así. Se definió algo en forma provisoria», afirmó Neira en declaraciones formuladas esta mañana a radio AM 530.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pidió hoy una nueva ley de coparticipación y planteó la situación de la ciudad de Buenos Aires, que en su opinión tiene «beneficios» en el actual esquema de distribución, al margen de lo dispuesto por la Corte Suprema.

Al ser consultado sobre el fallo del máximo tribunal en favor de CABA, el mandatario prefirió no hablar de esa «coyuntura» y recordó que, al ser reformada la Constitución Nacional en 1994, hubo un compromiso para avanzar en una nueva ley de coparticipación, algo que nunca sucedió.

