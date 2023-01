Coronavirus: continúan reforzando la importancia de cuidarse para evitar contagiarse

La directora de epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez, se refirió al nuevo parte semanal emitido el pasado domingo 8 de enero, en el cual se informó que se detectaron más de 900 nuevos casos positivos a coronavirus.

Sobre esto, declaró que “hubo un medio descenso en la cantidad de diagnósticos, principalmente en las ciudades de Formosa y Clorinda”, aclarando que “en el resto de las localidades del interior todavía sigue en aumento”.

“Si bien no es como se venía observando, es decir, duplicando o triplicando semanalmente, la cantidad de casos fue menor, por lo cual podríamos estar hablando de una estabilización o de una leve tendencia al descenso”, esbozó.

Respecto al estado epidemiológico actual en la provincia, por el COVID-19, la doctora volvió a reforzar las recomendaciones de prevención y cuidado ante esta enfermedad.

Primero, habló sobre “evadir las complicaciones de la afección”, indicando que para ello “es recomendable completar el esquema de vacunación”.

Aquí, repasó que “a partir de los 18 años y si ya ha pasado 120 días de la última inoculación recibida, pueden aplicarse la quinta dosis o tercer refuerzo”.

Y continuó: “Sabemos que la inmunización no evita el contagio, ya que para eso debemos cumplir las medidas sanitarias, principalmente el uso del barbijo que, si bien no es obligatorio, es altamente recomendable, necesario e indispensable usarlo en los lugares cerrados con mucha gente y poca ventilación”.

También, el lavado frecuente de las manos o el uso constante del alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, el no compartir utensilios, y respetar el distanciamiento social de 1.30 a 2 metros entre personas, agregó.

Además, adelantó que “en esta semana la provincia comenzará con la vacunación pediátrica, es decir, los niños a partir de los seis años hasta los 17 años inclusive”.

Por último, Rodríguez lamentó recordar que “en esta nueva ola de casos ya hubo personas fallecidas” y señaló que en estos casos “eran adultos mayores con enfermedades de base” que tenían incompleto el esquema de inmunización o, directamente, no contaban con ninguna vacuna.

