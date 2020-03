Coronavirus: el Dr. Romero Bruno pidió a la gente que no se haga eco de informaciones falsas y malintencionadas

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el director del Hospital Central, Dr. Romero Bruno reiteró que no hay casos confirmados ni sospechosos de coronavirus en Formosa, sino que «se trató de una información falsa que circuló a través de las redes sociales. Además, en caso de que así fuera el primer informador oficial de los casos será el Instituto Malbran que está en Buenos Aires».

«Pido a la gente que no se haga eco de informaciones falsas y malintencionadas», insistió.

Seguidamente comentó que «tampoco hemos tenido casos sospechosos, si bien la información va cambiando y actualizando constantemente, no existen casos sospechosos en la Provincia».