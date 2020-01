Coronavirus: en Formosa toman medidas en la frontera de Clorinda y el aeropuerto local

Compartir

Tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declaró ayer la emergencia internacional por el nuevo coronavirus para combatir la enfermedad; el Doctor Julián Bibolini, Jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Alta Complejidad, en dialogó con el Grupo de Medios TVO, informó las medidas que se toman en la provincia de Formosa y brindó información al respecto del virus.

«Es un virus nuevo, es la primera vez que se asila este tipo de virus en seres humanos, por lo tanto hay muchas cosas que se desconocen y se va a tomando conductas en base a otras situaciones similares», dijo.

Y añadió que «bajo la tutela de la Organización Mundial de la Salud junto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano, donde ya se han realizado varias reuniones para poner en acuerdo la implementación de medidas y protocolos porque el cuadro de síntomas y transmisión coincide con el de una gripe estacional a través de las secreciones respiratorias, con un compromiso pulmonar que puede afectar la vía de un paciente, entonces como tiene muchas particularidades se tomaron los mismos protocolos y se actualizaron para su implementación».

Bibolini sostuvo que acá en Formosa «inicialmente se están haciendo los contactos con la gente de fronteras, en la zona de Clorinda y el Aeropuerto Internacional de la provincia que son los lugares donde ingresan más personas que pudiesen haber estado en contacto o en zona de riesgo. Si bien no hay casos en Formosa ni en la Argentina hay que ir trabajando y no esperar a que aparezcan para recién comenzar a tomar una medida».

Asimismo indicó que se está coordinando un trabajo con el personal de la Aduana para implementar un seguimiento, «si aparece un paciente con síntomas similares a dónde deberá ser derivado, en qué condiciones, los teléfonos con quién contactarse, todo eso se está arreglando para que quede todo planificado y si surge algo esté controlada la situación».

Al consultarles cuáles son los síntomas del coronavirus, indicó que «según los datos estudiados hasta el momento son muy similar a un cuadro gripal, que también puede matar principalmente a los grupos de alto riesgos por eso está la vacuna que no es para evitar la transmisión de la infección sino para evitar mortalidad o internación por gripe», a su vez explicó que los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo.

«Estos son muchos tipos de virus que ya habían aparecido antes con los mismos síntomas pero en menor proporción y ahora aparece uno nuevo, más masivo por eso es más relevante. Este que apareció ahora causa un cuadro similar a una gripe, fiebre dolor generalizado y se acompaña con insuficiencia respiratoria causada por un cuadro de neumonía que fueron las causas que han fallecido las personas «, explicó.

El Jefe de Infectología y Control de Infecciones aclaró que «la cantidad de gente que han fallecido no es mas allá de los casos que pudiese haber ocurrido con la gripe, que también todos los años se lleva puesta a personas en la misma cantidad en proporción a lo que está haciendo ahora el coronavirus, pero como es un virus nuevo todavía muchas cosas no se saben, se desconocen y el desconocimiento siempre genera más preocupación».

«Pero en particular en la mayoría de los casos se presenta con esas características, un cuadro febril con mucho decaimiento general, tos, falta de aire «, cerró.

Dengue

Por otro lado habló sobre el trabajo que se está desarrollando en la provincia con respecto al dengue. «Desde octubre se viene trabajando con los agentes del personal de salud y ahora se está haciendo una recapacitación e insistencia por la aparición de este nuevo dengue cuatro que se introdujo de los casos que ocurrieron en Paraguay», señaló.

«Como este es un nuevo virus se refuerza y se recuerda tanto al personal de salud como a la comunidad en general que hay que tener cuidado porque esté virus en particular se ha relacionado con un aumento de casos más graves, por eso se hace hincapié en el personal de salud para que realicen un seguimiento más estrictos a los pacientes», indicó.

«En ese año se hizo una campaña en Clorinda, Laguna Blanca y se realizó un convenio con Intendentes de otras localidades para trabajar en conjunto, porque necesitamos que todos ayudemos, no solamente el Ministerio de Saludo y el Ministerio de Desarrollo Humano porque solos no vamos a poder resolver, porque si bien se hacen campañas de capacitaciones no podemos estar en la casa de cada persona tratando de eliminar el mosquito», aclaró.