Compartir

Linkedin Print

La directora de Epidemiología de la provincia, doctora Claudia Rodríguez, evaluó la situación sanitaria respecto del coronavirus en la provincia; y dijo que en “Formosa hoy podemos decir que está avanzando en una menor cantidad de casos diarios, que muestran que pareciera que se va desacelerando la aparición de nuevos contagios”.

Aunque señaló al mismo tiempo, siendo muy cauta que “no me animaría a decir que estamos en franco descenso, pero si ya no tenemos ese aumento prácticamente exponencial que se venía teniendo hasta la semana pasada”.

Sin embargo, “eso no quita que tengamos que seguir cuidándonos y cumpliendo con todas las medidas de prevención”, apuntó, ya que justamente gracias a ello y a la campaña de vacunación, “se pudo hacer que este brote se empiece a aminorar en la aparición de casos nuevos”.

“Hay como una pequeña desaceleración”, remarcó la funcionaria, que es, ejemplificó, como lo que se viene observando en otras provincias del país como Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, “donde están apareciendo menos cantidad de casos”.

“De modo que, hablando en términos hipotéticos y siendo muy optimista, pareciera que en Formosa ya comenzamos a tener un descenso paulatino, pero muy lento todavía”, evaluó la doctora sobre el actual panorama epidemiológico.

Más todavía tomando en cuenta que “el pico de la ola fue hace ocho o diez días como mucho, cuando llegamos a tener más de 2.100 casos. Entonces, la curva va mostrando un descenso, pero debemos ser cautos”, razonó.

Testeos

En cuanto a que también se ha disminuido la cantidad de hisopados que se realizan a diario, Rodríguez argumentó que entre las razones están que “hubo mucha gente que salió de vacaciones que se fue de la provincia, ahora también para ir a países extranjeros no todos piden el hisopado de ingreso obligatoriamente”.

“A su vez, en las distintas oficinas y reparticiones públicas se hacen hisopados periódicamente; hay gente que ha salido de licencia. En consecuencia, son todos factores que hacen que disminuya la cantidad de testeos”, pormenorizó.

No obstante, añadió que, sobre el índice de positividad, ésta se mantiene y “hoy vemos un leve descenso”. Entonces, frente a este panorama, lo que se trata de saber, “es si ya empezamos realmente el franco descenso desde el pico de la ola o bien se debe a la cantidad de hisopados”, se preguntó la profesional.

En ese punto, adelantó que considera que “estamos empezando a desacelerar la aparición de casos nuevos cuando hasta hace una semana atrás o un poco más, entre ocho a 10 días, teníamos un tiempo de duplicación de casos que llegaba a tres días de promedio. Hoy, en cambio, estamos en siete días”, informó.

Eso también “nos habla de que se va desacelerando la aparición de nuevos contagios, pero debemos ser cautos y no relajarnos”, advirtió la profesional, como principal consejo que le dejó a la población, ya que tampoco “es que esté pasando el coronavirus, sino que está empezando a desacelerarse”, recalcó.

Por eso mismo, insistió en remarcar, “es muy importante seguir cumpliendo con las medidas de prevención que son: el uso del barbijo de manera correcta, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, y evitar las aglomeraciones, además de ir a vacunarse, “cuestiones que debemos continuar haciendo todos”.

Y añadió finalmente Rodríguez que “si bien tuvimos una mayor cantidad de casos tanto diariamente como en la semana en esta segunda ola, a diferencia de la anterior que atravesamos en la provincia el año pasado, su impacto no se ve reflejado en la cantidad de internados ni de fallecidos porque el nivel de muertes es menor, y eso es un efecto exclusivo de la vacuna”.

Compartir

Linkedin Print