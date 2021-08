Corte en RN 11: Pablo Sosa dijo que no hay suficientes terrenos para entregar a los manifestantes

Compartir

El director de la etnia toba del Instituto de Comunidades Indígenas (ICA) Pablo Sosa habló con el Grupo de Medios TVO, respecto al corte de ruta que un grupo de originarios lleva adelante desde ayer sobre RN 11, a la altura del barrio Namqon, en reclamo de terreno. “En la protesta hay gente que no es de Namqom y no hay terrenos para todos”, aseveró.

“No tenemos tierras donde ubicar a esa gente, ni siquiera para comprar. Tuvimos que hacer desaparecer una cancha para darles los terrenos, pero no hay la cantidad que ellos reclaman”, comentó y agregó que “también estuvimos viendo tierras fiscales pero no tenemos. Los que están en el corte son del interior y no de acá”.

Seguidamente, Sosa indicó que “nosotros teníamos 90 viviendas en la ciudad y ahora hay 600 loteos en el barrio Namqom”.

Por otro lado, el mismo fue consultado sobre el episodio que protagonizó días atrás en Bartolomé de las Casas donde resultó agredido. “Se vivió una situación similar a la anterior que se llevó la mercadería para la asistencia del covid cuando se entró en fase 1, donde se entregaron 500 cajas y sobraron 140”.

“En el padrón figuraba dos veces la misma persona y se le entregaba una caja, porque estaba mal confeccionada la lista. Se estaba solucionando la situación para las personas que no tienen módulos alimentarios y entró un grupo de 16 personas que fueron a saquear y rompieron todas las mercaderías”, recordó.

