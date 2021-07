Corte ruta 81 a la altura de Bartolomé de las Casas: originarios piden que actualicen la planilla de los beneficiarios de las cajas Alimentar

Compartir

Un grupo de manifestantes originarios de Bartolomé de las Casas interrumpieron el tránsito vehicular de la Ruta Nacional N°81 para solicitar al Ministerio de la Comunidad que realice un censo de los beneficiarios del programa de asistencia alimentaria a comunidades aborígenes. La modalidad del corte es por dos horas y se habilita cada 15 minutos.

En este sentido, Brigida Cantón de la comunidad de Bartolomé de las Casas dijo: “Nosotros pedimos que el Ministerio de la Comunidad se acerqué y realice un censo para entregar las cajas Alimentar, porque cuando llegan hay más de 5 planillas que no se sabe de quiénes son, estas llegan cada tres meses”.

“Necesitamos que estén los nombres de las personas que retiran el beneficio en una planilla, porque siempre pasa que en las planillas hay algunos referentes, nombres repetidos y fallecidos”, contó al Grupo de Medios TVO Cantón que se encuentra manifestando para aclarar la situación.

Recordó que “la última vez que llegaron hubo unas 46 cajas que sobraron y como no tenían dueño no se sabía cómo repartir”.

Asimismo señaló que van a cortar la ruta por dos horas y 15 minutos de tolerancia, hasta que alguien se acerque a solucionar los nombres de los beneficiarios que se encuentran en las planillas.

