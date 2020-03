COVID-19: Banco Formosa brindó información sobre las medidas adoptadas en las entidades

Compartir

Daniel Higa, gerente del Banco Formosa en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre las medidas que dispuso la entidad ante la pandemia de coronavirus que afecta a diversos países del mundo, entre ellos la Argentina que ya lleva 3 muertos.

«Desde el banco desarrollamos un plan integral para reducir el avance del coronavirus con varios ejes, uno tiene que ver con el interno, hemos licenciado a los empleados mayores de 60 años y a aquellos que son grupos de riesgo, hemos instalado el tema del trabajo remoto como una medida de reducir la dotación y que haya menos gente junta, también como medida de higiene estamos desinfectando cada dos horas todos los espacios de trabajo, para eso hemos comprado unas mochilas aspersoras que van a ver en las sucursales, hemos reforzado la seguridad en todas las sucursales de forma tal de garantizar que la gente que espera afuera conserve la distancia social de 1 metro que es la que se recomienda y dejamos entrar la mitad de la capacidad del recinto, es decir que si una sucursal tiene capacidad para 50 sillas, solo dejamos entrar 25 personas para que están sentadas sillas de por medio, una vez que se levanta este grupo vuelven a desinfectar y entra otro grupo, estamos tomando todos los recaudos, les pedimos también a los empleados que mantengan la distancia con los clientes de por lo menos 1 metros en lo que hace a higiene y prevención, también en algunas medidas que tiene que ver con la operatoria comercial hemos prorrogado la vigencia de la fe de vida para los jubilados que no tengan que ir a hacer la fe de vida, también hemos aumentado el límite de extracción de los cajeros automáticos, estaban en 8 mil pesos, pasamos a 16 mil pesos lo que hace que no tengan que ir a la sucursal a retirar y todos los retiros por debajo de ese importe están siendo derivados a los canales electrónicos, también hemos instalado y reforzado el 08007772262 y el mail de atención de usuarios www.bancoformosa.com.ar para lo que sean consultas de saldo y lo que sean consultas de resúmenes de tarjetas, fechas de vencimientos, monto mínimo y demás que lo hagan a través de la página web que es www.cabal.com.ar o a través de la página de visa www.visa.com.ar», explicó.

«Estamos instalando el horario exclusivo para jubilados y pensionados de 7 de la mañana a 9 horas, y estamos sacando un paquete de promociones para incentivar el uso de canales no presenciales como la billetera digital ONDA, Home Banking, cajeros automáticos, tarjetas de debito y crédito, desde ese lugar estamos tratando de mitigar y reducir la cantidad de gente en las sucursales», explicó.

Sobre si la fe de vida se prorroga, explicó que «oficialmente los que ya hicieron huella antes, eso estará en vigencia hasta el 31 de marzo, por ahora nos adherimos un poco al plazo que se estableció desde el gobierno nacional del 31 de marzo, no quepa duda que si hace falta lo vamos a prorrogar».

También recordó que el horario exclusivo para jubilados «es en todas las sucursales, las primeras dos horas son para atención exclusiva de ellos».

Respecto a si plazos fijos y otros servicios se pueden continuar haciendo, Higa detalló que «nosotros tenemos la posibilidad de constituir plazos fijos a través del Home Banking así que también los invitamos a que usen ese canal para hacer el plazo fijo, que llamen al 0800 que es un medio de nuestro centro de atención y seguramente va a poder resolver gran parte de las consultas».

En cuanto a si tomaron medidas por la circulación del dinero en efectivo, expresó que «en la tesorería general y los blindados donde se transporta y se acumula el dinero, estamos haciendo desinfección cada dos horas, de alguna manera esto mitiga las posibilidades, por eso comentamos mucho que la gente no use el dinero físico y utilice todas las otras alternativas que van desde la tarjeta de débito, de crédito, la billetera digital ONDA, Home Banking, nosotros tratamos de mitigar mucho eso y los que vayan a las sucursales o vean algún área de trabajo nuestra van a ver gente con mochilas haciendo desinfección de manera continua».

De la misma forma Higa señaló que irán viendo día tras día lo que sucede con la pandemia y en ese marco seguirán tomando medidas, en caso de ser necesario. «El gobierno provincial ya nos llamó para empezar a analizar alternativas que puedan contribuir a esta situación de crisis que tenemos con la pandemia, estamos trabajando con el gobierno provincial en analizar alternativas que puedan mejorar para la fecha de cronograma, obviamente viendo minuto a minuto qué nuevo sucede, esta semana estuvimos reunidos para empezar a analizar posibles medidas que ayuden para la fecha de cronograma que todavía no hemos terminado de definir y además porque está en pleno análisis en estos días».

«Estamos evaluando todas las alternativas pero una es poder distribuir y no concentrar gente, el cobro es lo que más genera aglomeramiento de gente, esta semana el gobierno nos llamó para empezar a pensar alternativas así que estamos trabajando en esto», contó.

Para finalizar destacó que ofrecen muchas promociones y descuentos comprando y pagando a través de plataformas virtuales, «estamos trabajando fuertemente en promociones, incentivos para que la gente no lo sienta solo forzado producto de la pandemia sino que además vea que le conviene, es menos riesgoso y además tienen más beneficios, estamos analizando en el trascurso de la semana las acciones, ya hemos hecho algunas pero estamos pensando cómo vamos a salir con todos los canales para reforzar esto, premiar el uso del canal que no sea presencial».