Crece el escándalo: Novak Djokovic fue trasladado al centro de detención de inmigrantes

El nueve veces ganador del Abierto de Australia pasará la madrugada del domingo en el lugar donde se encuentran retenidos hace años inmigrantes indocumentados, antes de la vista judicial programada, decisiva para su permanencia en el país.

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y cuya visa para ingresar a Australia fue anulada en la víspera por segunda vez, regresó este sábado al hotel que sirve como centro de detención de inmigrantes en Melbourne tras reunirse con los abogados que lo representan.

El nueve veces vencedor del Abierto de Australia pasará la madrugada del domingo en el lugar donde se encuentran retenidos hace años inmigrantes indocumentados y que tiene pésima fama por su escasa higiene y falta de confort, antes de la vista judicial programada para las 19.30 de Argentina, que será decisiva para su permanencia en el país.

El serbio llegó al Hotel Park, en el que estuvo recluido por primera vez desde el jueves 6 al lunes 10, en una comitiva integrada por dos autos, vestido con ropa verde, con una gorra y un barbijo, señaló The Herald Sun.

Djokovic tenía permiso para reunirse hoy con los abogados que lo representan y tratar los argumentos con los que buscan apelar la decisión tomada ayer por el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, que decidió revocar su permiso de entrada.

El ministro Hawke presentó un documento de 258 páginas ante el tribunal denunciando que la presencia de Djokovic puede «conducir a un aumento del sentimiento antivacunas en la comunidad» lo que podría derivar en disturbios, como los registrados previamente en Melbourne.

Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica para no estar vacunado, al haber estado contagiado de la Covid-19 recientemente, aunque a su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron.

El lunes, un tribunal ordenó la liberación del tenista tras entender que no se le había tratado con «equidad», pero ayer el ministro volvió a cancelar el visado y los abogados de Djokovic a su vez apelaron la decisión que podría llevar a su deportación.

El Abierto de Australia comenzará el lunes próximo y Djokovic debería debutar ante su compatriota Miomir Kecmanovic, aunque en esta coyuntura aún no se sabe si podrá jugar el certamen.

