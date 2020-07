Crecen quejas de formoseños por el aumento constante de frutas y verduras

Compartir

Linkedin Print

Vecinos de distintos puntos de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresaron su malestar ante el aumento constante del precio de las frutas y verduras, algo que se agravó desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus y que complica la economía de la mayoría de los hogares.

En ese sentido advirtieron que muchos comerciantes del sector manejan los mismos aumentos y es complicado “buscar precios” para que el dinero alcance.

El morrón rojo y verde, la zanahoria y los tomates, encabezan a las verduras más caras que se comercializan ya el kilo de los primeros no baja de los 200 pesos, asimismo la hortaliza cotiza desde 90 a 120 pesos el kilo y el tomate de 100 pesos el kilo para arriba. La papa y la cebolla, que están entre lo más consumido, sí suelen estar en oferta llevando más de dos kilos.

Asimismo las frutas también son costosas y el kilo del kiwi por ejemplo ronda los 300 pesos, la uva a 220 y otras frutas más “comunes” como la banana, la naranja y la manzana han aumentado sus precios y cada vez son más difíciles de consumir.

“Antes buscaba precios de un lugar a otro pero hoy en día ya no hago más eso porque todos tienen el mismo valor, es una locura pero en una compra chica no se gasta menos de 400 pesos y eso llevando verduras para cocinar dos días como máximo”, dijo una vecina consultada.

“La carne está inalcanzable y las verduras van por el mismo camino, con las frutas pasa lo mismo, uno tiene que comer cada vez menos cosas sanas porque son muy caras, comprando dos manzanas y dos peras ya tenes 150 pesos, es imposible”, acotó la mujer.

“Somos una familia numerosa y compro verduras al por mayor para que al menos me duren cuatro o cinco días y gasto más o menos 1200 pesos comprando lo justo y necesario. El zapatillo es económico, también la cebolla, pero no solo con eso se cocina, ya estamos bastante privados de comer carne y ahora al parecer también de verduras, ninguna baja de precio, todo lo contrario, salen más caras”, lamentó una vecina.

Cabe señalar que ante los tiempos difíciles en la economía del país, muchos formoseños optan por comprar las verduras a menor precio cuando están a punto de descomponerse para así congelarlas y que les dure más. “Hago eso con el tomate por ejemplo, me venden a 60 pesos el kilo e incluso menos cuando ya está muy blandito y en algunos casos hago salsa y frizo, en otros casos los pongo a congelar así enteros y los uso solo cuando necesito. Es algo que vi en las redes sociales y lo empecé a aplicar también como una manera de economizar y me sirve un montón”, contó otra formoseña.

“Antes íbamos con mi marido a Circuito Cinco que tenía buenos precios, traíamos stock para la semana pero ahora ya no hay diferencia y no nos conviene ir a ningún lado”, aseveró otra mujer y opinó que “en Formosa debería haber un lugar como el Mercado Central en Buenos Aires donde los precios son muy bajos y uno puede comprar por cantidad, acá tenemos al Mercado Frutihortícola pero todo sale más caro que incluso en los supermercados, por ahí el zapallo o los coreanitos tienen buen precio pero nada más que eso. Antes compraba la bolsita de poroto a 80 pesos, hace días pregunté y la misma bolsa ya vale 150 pesos, es mucho lo que sube y no hay razón, nuestros sueldos siguen iguales y la plata no alcanza, ya estamos privados hasta de comer verduras”.