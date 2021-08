Compartir

El diputado provincial Osvaldo Zárate (Frente Amplio Formoseño), visitó el piso de “Expres en Radio” donde entre diversos temas se refirió a las PASO que se celebrarán el 12 de septiembre de este año y destacó la importancia de que el ex juez federal Fernando Carbajal sea el precandidato a diputado nacional por el frente “Juntos por una Formosa Libre”. “Creemos que vamos a tener un buen resultado electoral, que la mayoría votará por el cambio”, dijo confiado.

“Nosotros seguimos con el FAF, hemos creado Juntos por el Cambio, el otro sector que estaba con nosotros decidió armar su propio partido, irse por afuera y competir con nosotros pese a que les habíamos ofrecido competir en unas PASO dentro de este frente y no se pudo dar, no quiero hacer juicio de valor sobre esto”, comenzó diciendo sobre la decisión de la concejal Gabriela Neme de abrirse y crear su propio partido tras haberse aliado desde el comienzo de la pandemia para luchar contra las medidas sanitarias muy criticadas del gobierno provincial.

“No tomamos bien esta decisión de irse porque la gente nos había reclamado todo este tiempo la unidad de la oposición, nos había manifestado a este sector que sigamos en el Frente Formoseño, yo era uno de los designados por parte de la UCR y del PRO junto con dirigente para hablar y acercar posiciones, hemos hecho todo lo posible al más alto nivel y no se pudo concretar lamentablemente, hicimos todo, no rompimos el frente”, señaló.

“Acá disputamos bancas nacionales, depende mucho de la inteligencia que uno le ponga a esto, no es lo mismo dividido tres que dos, nosotros hemos manifestado esto al partido del doctor Adrián Bogado, que necesitábamos unir todos los sectores, que sigamos juntos en este esquema, él nos manifestó que en este momento estaban en una construcción propia y que probablemente en el 2023 podamos estar juntos, pero le dijimos que no hay 2021 sin 2023, ahora le ponemos el freno y después vamos por el poder, pero bueno, la gente es en definitiva quien va a poner las cosas en su lugar”, expresó.

“Estamos convencidos de que este es el camino y que tenemos un buen candidato que es Fernando Carbajal, para ofrecerles a los formoseños que nos pidieron esto, muchos nos pueden criticar y demás, pero oposición hace el que se anima, no el que quiere hacerlo y siempre damos muestra de que buscamos gente nueva”, valoró el funcionario local.

“Creemos que vamos a tener un muy buen resultado electoral, no sé si toda la gente nos va a votar, pero sí creo que la gran mayoría va a poner el voto por un cambio y nosotros representamos ese cambio y ese frente opositor que la gente busca, hace tiempo que estamos en esto trabajando en el frente”, destacó Zárate.

Asimismo, al ser consultado respecto a una posible unidad tras el paso de las elecciones, reconoció que “es muy difícil después de unas PASO tratar de unir lo que se rompió, ya no queda, pero en política los radicales siempre tenemos un legado de nuestros antecesores que lo primero que hay que hacer y priorizar es el diálogo, siempre creo en el diálogo, creo que se puede hacer todo lo que uno piensa”, explicó.

Señaló además que la razón de porqué se rompió el frente “habría que preguntarle a Adrián Bogado, él me dijo a mí que era por crecimiento político, yo respeto su decisión pero no la comparto”.

“Nosotros buscamos el mejor candidato que podíamos tener, el que nos pidió la gente, cumplimos con el mandato de la gente que era no poner más de lo mismo y también era todos los sectores de la oposición en un mismo espacio, eso no se pudo lograr pero pusimos el mejor candidato que podíamos tener cumpliendo con el pedido de la gente”, indicó sobre la precandidatura de Carbajal.

“Estamos trabajando en la unidad de toda la oposición, vamos a tratar de presentarle a la gente todo lo que nos pidió en la campaña que no es nada fácil porque hay muchos dirigentes del partido que vienen trabajando de hace mucho tiempo, pueden estar de acuerdo o no con que uno continúe o no con un candidato pero hay que respetar el trabajo que se hace, hoy se nos plantea un escenario difícil donde hay que escuchar a la gente”, señaló.

“Esta vez todos nuestros correligionarios saben que tenemos el mejor candidato que tiene la oposición y que le podemos mostrar a la gente, este es el fruto de un acuerdo amplio, y de la renovación partidaria”, subrayó Zárate.

Contó también que las PASO es la antesala de lo que busca la oposición, que es ganar la gobernación de Formosa en los comicios de 2023. “Eso es lo que nosotros queremos y que pretende nuestro movimiento interno, pretendemos lo mismo, buscar una persona que nos represente, de todas formas vamos a tener candidatos y vamos a elegir cuál es mejor, Fernando ya ha manifestado que quiere encabezar el cambio y quiere ser el candidato”, expresó.

“Nos estamos preparando para todo, la idea es una construcción colectiva, no una individual,esto es lo que buscamos, equipo de trabajo, equipos técnicos, estamos todos unidos en la conformación de un gran frente que ya se logró en el de buscar un candidato consensuado que se logró y ahora el desafío es ganar las elecciones porque no pensamos perder, creemos que le vamos a ganar al Frente de Todos y que Fernando va a ser el gran triunfador de estas elecciones y que después de esto viene un desafío más grande que es la construcción de un frente enorme que represente a los formoseños y que nos deja la posibilidad de ganar las elecciones en 2023”, dijo.

Zárate subrayó además que el PRO, “es un partido que forma parte del frente y que durante todo este tiempo en Formosa ha estado trabajando codo a codo con nosotros, tenemos una excelente relación con el PRO, incluso el diputado Enrique Ramírez milita en nuestro espacio”.

“Desde el frente estamos apostando a gente nueva, a gente joven, a mujeres valientes que hay en la provincia, son las que más se animan en muchos lugares”, aseguró.

En otro tramo de la nota, se refirió a que los candidatos del PJ siempre son los mismos y criticó que “el peronismo no puede hacer ningún cambio generacional porque lo que tiene que cambiar es el modelo”, opinó. “Este modelo no es democratico, hoy no tenemos poder judicial ni legislativo ni ejecutivo, tenemos una mesa de covid que no tiene rango constitucional y rige los caminos de la libertad de los formoseños, nos dicen lo que tenemos que hacer, hoy el gobernador es Jorge González, lo ha reemplazado a Insfrán que ha sido desplazado, todo el día se burla de los formoseños y nos dice qué tenemos que hacer y qué no, este modelo es lo que está mal”.

“Siempre decimos que el pueblo es el jefe y es el que tiene que marcar el destino de hacia dónde se dirige la provincia, en este caso el Poder Ejecutivo es un administrador de la gente, en el cuarto oscuro no los ve nadie y por primera vez cualquier formoseño, desde Ramón Lista hasta Formosa capital, es más poderoso que todos los integrantes de la mesa covid que es la que gobierna la mesa de Formosa, en ese momento son más poderosos que todos, cuando uno va al cuarto oscuro se tiene que acordar de todo lo que nos hizo este gobierno, de la privación de la libertad, de la violación a los derechos humanos, de dejar a cientos de miles formopseños al costado de la ruta, de no darles una mano, que en vez de tener una política sanitaria han tenido una política carcelaria y este es el momento donde cada formoseño en ese instante es más poderoso que cualquier funcionario de la provicnia y creo que en ese instante tiene que ser claro, o sigue con este modelo que ya sabemos que el covid desnudó lo que son, o cambia por libertad, esperanza o por una Formosa que tiene que ser mejor que la que tenemos”, finalizó Zárate dejando un mensaje para los ciudadanos a la hora de ir a votar en las PASO.

