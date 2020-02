Crimen de Fernando Báez Sosa: la familia de Pablo Ventura demandará a los rugbiers

Compartir

Linkedin Print

Pablo Ventura vivió una pesadilla luego de que varios de los detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa dieran su nombre a la policía como uno de los partícipes del crimen. El joven de 21 años estuvo cuatro días detenido, recuperó su libertad y este martes fue sobreseído.

«Tengo muchísima bronca. mi hijo quedó escrachado para toda la vida y nosotros también», dijo José María, el padre del joven, por C5N.

El papá de Pablo anticipó que demandará a los rugbiers detenidos. «Seguramente tomaremos acciones legales sobre gente que habló demás y seguramente contra los rugbiers. Esto no va a quedar así nomás», remarcó.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual los rugbiers detenidos en Villa Gesell nombraron a Ventura, cuando se les consultó sobre el dueño de unas zapatillas con marcas de sangre halladas en el chalet alquilado en la ciudad costera. Los cierto es que el joven sufría algún de bullying por parte de los acusados.

«Nadie me supo explicar por qué había sido detenido. Me dijeron que los chicos detenidos me habían nombrado», contó Pablo.

«Yo ni siquiera estaba en Gesell, no me creían», agregó el joven, que además señaló que no tenía una relación con los detenidos. «Eran conocidos de vista. Yo no tenía ningún tipo de relación cercana con ellos».

Además aseguró que: «Me señalaban solo por maldad. Tuve que demostrar a la justicia que no hice nada», manifestó.

Ventura no fue identificado en ninguna de las ruedas de reconocimiento y fue el único de los imputados en recuperar la libertad. Durante la etapa de instrucción, su defensa aportó una filmación del restaurante “La Querencia” de Zárate de la noche del viernes 17 de enero, que registra el ingreso de Ventura junto a sus padres para cenar y su salida cerca de la medianoche, pocas horas antes del crimen de Báez Sosa frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell. Además, dos amigos testificaron que el sábado a la madrugada estuvieron con él.

Pablo había sido liberado el martes 21 de enero, pero recuperó su libertad con una falta de mérito, lo que implica que por el momento no había elementos para acusarlo pero que iba a seguir bajo investigación.