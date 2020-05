Crimen de Jonathan Lezcano: piden tener acceso al expediente para enviarlo al perito Enrique Prueger

Compartir

Susana López, madre de Jonathan Lezcano, el adolescente de 16 años que fue asesinado en agosto del 2018, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró angustiada por el poco avance que tiene la causa ante lo que ocurre por la pandemia de coronavirus y la baja o nula actividad judicial por lo que solicitó a las autoridades competentes, que faciliten la entrega del expediente del caso para que sea escaneado y así enviárselo al reconocido perito Enrique Prueger (que vive en Neuquén), experto en Criminalística que analizó la autopsia por la muerte de Santiago Maldonado y que busca ayudar a esclarecer el crimen del menor formoseño.

Es importante recordar que Lezcano desapareció el 9 de agosto de 2018 cuando se dirigía desde su casa al colegio al que asistía, la EPET Nº 2 de esta capital. Fue buscado intensamente por sus familiares, amigos y por la Policía, hasta que 16 días después vecinos del barrio San Miguel avisaron sobre el hallazgo de un cadáver en un baldío de la calle Leandro Alem 735. Se comprobó que los restos encontrados pertenecían a un joven de entre 13 y 18 años y que la data de muerte sería entre 7 y 21 días aproximadamente. También se estableció que se trató de una muerte violenta causada por severos traumatismos en la cabeza, pero por el avanzado estado de descomposición los peritos no pudieron determinar la identidad de la víctima en ese momento, pero tiempo después así fue.

«Estábamos avanzando un poquito pero con la cuarentena todo se paralizó hasta el año que viene creería, todo lo que habíamos pedido con el abogado, con la fundación del tema del expediente que tardan tanto para darnos queda en la nada, seguimos pidiendo al procurador general, al fiscal, al juez que si nos daban con tiempo no iba a pasar todo esto con el tema de la cuarentena donde ya no podemos pedir nada, los resultados de las muestras que se mandaron hace poco al laboratorio vamos a tener que esperar al año que viene, con este tema de la cuarentena no se avanza, este año está perdido», dijo López.

«Lo único que voy a pedir de nuevo y no sé si se podrá hacer, son los expedientes para mandarle al perito, no podemos hacerlo esperar tanto, van a ser dos años este agosto de que estos asesinos le sacaron la vida a mi hijo y necesitamos que nos cedan de alguna forma el expediente para que le podamos mandar al perito Prueger para que por lo menos vaya analizando este año donde todo está perdido», lamentó López.

Asimismo destacó que Prueger, reconocido experto en Criminalística cooperará ad honorem en la causa por la muerte de su hijo y es por ello que busca cuanto antes poder facilitarle el expediente al profesional y así evitar perder más tiempo. «El perito agarró este caso sin cobrarme nada pero no le podemos mandar nada porque tanto la fiscal como el procurador como el juez no nos acceden, nos dicen que nos van a dar y pasó un montón de tiempo más el que estamos perdiendo ahora con el tema de la cuarentena, es muchísimo tiempo donde estos asesinos siguen gozando de su libertad y es una impotencia, un dolor, bronca, los asesinos tenían que estar presos porque ya cumplieron 18 años, la fiscal me había prometido que iban a estar presos porque están imputados pero siguen libres y eso pasa porque ellos no hacen su trabajo como tiene que ser. Este año los dos acusados que eran menores ya cumplieron 18 años, son los asesinos de mi hijo y tienen que estar presos, pero eso no pasó y no va a pasar porque con el tema de la cuarentena donde se atrasa todo».

También aseguró que el doctor Jorge Pessolano, abogado de la familia, les informó que llegar este año a un juicio oral es muy lejano. «Hablamos con el abogado y es imposible llegar a un juicio oral en estas condiciones con la cuarentena, pero lo que pido es que cuando pase todo esto la fiscal cumpla con lo que me prometió, que los asesinos vayan presos porque están imputados, ellos ya cumplieron 18 años, antes estaban libres por ser menores, tenían privilegios pero ya no son menores y son asesinos así que deben cumplir e ir presos, ellos le sacaron la vida a mi hijo y de la peor manera».

«Nosotros desde el año pasado estamos con el tema del expediente, nos prometían y nos decían que en poco tiempo nos iban a dar pero hasta ahora no pasó nada, este año comenzando febrero ellos dijeron que nosotros veamos con el abogado para escanear el expediente y enviarle al perito pero pasó esto de la cuarentena y no se puede, ellos sí pueden porque están trabajando por eso pido que nos ayuden, que dejen de hacernos sufrir tanto», rogó la mujer.

«Yo todavía sigo mal, tengo recaídas, así estoy todo el tiempo y sobrevivo, el que pierde un hijo de esta manera donde se lo arrebatan sobrevive día a día, es lo que nos queda a nosotros más con la injusticia que hay de saber y ver que los asesinos siguen su vida como si nada, es totalmente injusto», expresó.

«Uno de los chicos cumplió 18 años en febrero y ya tenía que haber estado preso por eso no entiendo porqué la fiscal no hizo nada ya que me prometió que a los 18 años iba a ir preso, pero ahora no pasó nada, la otra persona que lo entregó a mi hijo cumplió los 18 en abril cuando ya estábamos en cuarentena», finalizó.