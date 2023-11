Cristina Kirchner recibirá a Victoria Villarruel en el Senado

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibirá este miércoles a su sucesora y compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, en la Cámara de Senadores. Según informaron, el encuentro se dará desde las 17 para iniciar el traspaso de mando. Cabe destacar que la ex presidenta suspendió el viaje que tenía previsto hacia Italia, Nápoles, para brindar una conferencia, pero permanecerá en el país por lo menos hasta el próximo 10 de diciembre. “Por instrucción de la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría Administrativa se comunicó con el equipo de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, para informarle que mañana a las 17h la Presidenta del cuerpo la recibirá en el Senado”, informaron desde la cuenta oficial de Twitter del Senado.

El viaje a Italia se pospuso, según explicaron desde el entorno de Fernández de Kirchner, y aún no hay fecha prevista para que la mandataria viaje a disertar como parte de los festejos por los 800 años de la ciudad que se hizo famosa en la Argentina por el paso de Diego Armando Maradona. Mientras tanto, espera el comienzo del proceso de traspaso.

Por otro lado, el equipo de la Vicepresidenta comenzó la organización de lo que será la Asamblea Legislativa en la que se le tomarán juramento a la fórmula electa por La Libertad Avanza. Quienes tienen que llevar adelante el instructivo para los legisladores están esperando los lineamientos de la Casa Rosada, algo que debería suceder en los próximos días teniendo en cuenta los tiempos y el encuentro de hoy entre Milei y Fernández.

Aunque no existe ninguna norma que establezca cómo se tiene que hacer la entrega de los atributos -banda presidencial y bastón de mando- el artículo 93 de la Constitución Nacional establece que las autoridades entrantes tienen que jurar en el Congreso de la Nación frente a la Asamblea Legislativa.

En este aspecto el rol de Cristina Fernández de Kirchner es fundamental ya que como Presidenta del Senado es quien preside la Asamblea. CFK será la encargada de recibir, junto a otras autoridades del Congreso, a Milei y Villarruel en el acceso principal al Palacio Legislativo. Luego se trasladarán al recinto de la Cámara de Diputados en donde tanto los legisladores de la Cámara Baja como sus pares del Senado, presenciarán la toma de juramento a las nuevas autoridades.

Según confiaron fuentes oficiales, la actual Vicepresidenta sí participará del acto institucional que se desarrollará el próximo 10 de diciembre en el Palacio Legislativo.