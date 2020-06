Críticas de los estudiantes de Medicina de la Universidad Barceló por el pésimo servicio brindado en medio de la pandemia

Compartir

En estos tiempos de pandemia mundial todos los niveles de estudio se vieron fuertemente modificados para intentar adaptarse a los tiempos que corren. Paso en la escuela primaria, secundaria y claro está, también en la terciaria y universitaria.

Después de 80 días de aislamiento ya existen todo tipo de análisis y de evaluaciones en las modificaciones que se nos fueron presentando y nos obligaron a tener que “aceptar como una ley”, una de ellas, la forma de enseñar.

Hace ya varios días circula como un viral que crece a pasos agigantados las quejas de los estudiantes de medicina de la universidad Barceló sobre el pésimo servicio que esta brindando en tiempos de aislamiento.

La Fundación Barceló es una institución de educación superior universitaria privada, integrante del Sistema Universitario Nacional y creada por la “Fundación Héctor Alejandro Barceló para el desarrollo de la Ciencia Biomédica Argentina que comenzó en la década del 90 a dictar clases. La Fundación Barceló se dedica exclusivamente a la enseñanza de Ciencias de la Salud y es una de las universidades privadas más conocidas de la Argentina.

Frente a los rumores de los grandes problemas que estaban atravesando los estudiantes nos contactamos con muchos de ellos y la respuesta fue unánime, el servicio además de muy caro, es cada día peor. Intentamos también contactarnos con las autoridades de la universidad para poder escuchar su versión de los hechos pero no obtuvimos respuesta, de la misma forma que tampoco tienen respuesta ninguno de los estudiantes que cada día hacen llegar sus reclamos sin ser oídos.

Pero como fue que el sistema colapso? Que es lo que hizo que tantos estudiantes terminen por declarar un estado de alerta a la situación?. Fundamentalmente el sistema on line, las clases virtuales y la forma de tomar exámenes lo derrumbó todo. Los estudiantes no podían seguir los contenidos, no tenían ayuda ni acompañamiento y por si fuera poco, no había manera de cargar los parciales, de ingresar a los exámenes o de hacer las entregas. El sistema constantemente está colapsado y nadie responde.

Muchos estudiantes que fueron contactados repitieron hasta el cansancio no poder con un sistema que los carga de contenidos, de exámenes y de libros interminables que además de no dar a tiempo con todo el material, a la hora de rendir examen está colapsado, a la hora de pedir ayuda no la encuentran y a la hora de reclamar, no tienen dónde. Todo esto al precio excesivamente caro de una facultad privada que no bajo un peso a pesar de los tiempos de la pandemia y de pasar sus sistema a una virtualidad mal llevada.

En donde está el límite del negocio frente a la educación? En definitiva la formación ya sea pública o privada debe ser de calidad o al menos, pretender serlo. En estos tiempos difíciles donde nadie está cómodo, donde todos de una forma u otra estamos con muchas preocupaciones y sobre todo, viviendo una experiencia nueva y estresante, podrían las instituciones tener un sentido de humanidad o al menos poder estar a la altura de la época. Los estudiantes de la Barceló se encuentran abandonados, se sienten completamente solos pero el negocio no se detiene, ni en la pandemia más grande que el mundo tenga conocimiento!.

